عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا..آبل تقتل أرخص هواتف آيفون.. ميزة ثورية جديدة لاستخدام واتساب بدون إنترنت

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مفاجأة صادمة لعشاق آيفون .. آبل "تقتل" أرخص هواتفها

 

تقوم شركة آبل Apple، بتحديث أرخص هواتف آيفون الخاصة بها كل عامين، وكان آخر إصدار هو هاتف iPhone SE الذي تم إطلاقه في عام 2022، مما يعني أن الطراز التالي من آيفون المصغر من المفترض الإعلان عنه في 2024، ولكن تقرير جديد يجلب أخبار سيئة لعشاق آيفون منخفض التكلفة.

 

ميزة ثورية جديدة لاستخدام واتساب بدون إنترنت

 

أعلنت شركة "ميتا"، ميزة ثورية جديدة تتيح لمستخدمي واتساب WhatsApp، استخدام التطبيق في حالة عدم وجود اتصال بالإنترنت أو في حالة حظر خدمة المراسلة الشهيرة في بعض البلدان.

 

بشاشة مزدوجة.. لينوفو تكشف عن حاسوب محمول بتصميم فريد

 

كشفت شركة لينوفو Lenovo، خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2023، عن حاسوب جديد بتصميم استثنائي فريد، يظهر لأول مرة في عالم الحواسيب المحمولة.

 

استخدمها فورا.. ميزة خارقة بتطبيق "ماسنجر" تجعل رسائلك محمية

 

تتباهي تطبيقات التراسل على الإنترنت، مثل واتساب WhatsApp، وسيجنال Signal، بدعم تقنية التشفير من طرف لطرف لحماية رسائل مستخدميها، والآن تقدم شركة فيسبوك Facebook، وظيفة الرسائل المشفرة بتطبيقها الشهير ماسنجر Messenger.

 

إضافات خرافية في تحديث ببجي الجديد.. إليك طريقة تنزيل 2.4 PUBG Mobile

 

ينتظر عشاق لعبة ببجي PUBG، تنزيل التحديث الجديد للعبة بفارغ الصبر، حيث تحتل اللعبة شعبية كبيرة بين الصغار والكبار على مستوى العالم، و بالفعل تم إطلاق آخر تحديث لـ PUBG Mobile 2.4 على الخوادم العالمية، ويمكن للاعبين تثبيت التحديث الجديد عبر الإنترنت.

 

سعر ومواصفات ThinkPhone من لينوفو.. هاتف جديد فائق المتانة يتحدى سامسونج

 

كشفت شركة لينوفو Lenovo، خلال مشاركاتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2023، عن هاتف ذكي للأعمال يعمل ببساطة مع حاسبات ThinkPad، ويأتي هاتف ThinkPhone تزامنا مع مرور 30 عاما على إطلاق الكمبيوتر المحمول ThinkPad.

 

لو بتنسي الباسورد.. إليك 4 بدائل مجانية لـ مدير كلمات المرور LastPass

 

أعلن مدير كلمات المرور LastPass، في شهر فبراير عام 2021، عن قراره بتغيير نسخته المجانية بحيث تعمل فقط على نوع واحد من الأجهزة، وأنه سيتعين على الأشخاص الذين يرغبون في استخدام التطبيق على كل من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة في الدفع مقابل الاشتراك.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا واتساب فيسبوك هواتف آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. مرتضى منصور يتقدم بشكوى رسمية ضد الأهلي بسبب سافيو

بعد خطاب اتحاد الكرة .. الفيفا يحسم مصير كهربا

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

اتهامات شنيعة.. بيان عاجل من الخطوط الكويتية بعد شائعات تجريد مضيفات من ملابسهن

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

الأهلي يخطف صفقة مدوية من الزمالك.. تفاصيل

الذهب يستقر بختام تعاملات اليوم في محلات الصاغة

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|مفيش ورق تواليت.. موظفو تويتر يشتكون من بخل إيلون ماسك… الضربة القاضية لـ "جوجل" .. مايكروسوفت تدمج ChatGPT مع محركBing

أخبار التكنولوجيا| قرارات أمريكية جديدة بشأن حظر تطبيق تيك توك.. تسريب بيانات 235 مليون مستخدم لـ تويتر وبيعها مقابل 2 يورو

أخبار التكنولوجيا|سعر ومواصفات جوال أوبو Find N2 في مصر والسعودية والإمارات… رؤية بالأبعاد الثلاثية بدون نظارات

أخبار التكنولوجيا| مايكروسوفت تحذر: هذه النسخة من ويندوز تدمر حاسوبك.. سامسونج تكشف عن شاشة هاتف تدعم الطي والانزلاق

أخبار التكنولوجيا|سامسونج تعلن عن أرخص هواتفها لمحدودي الدخل Galaxy F04.. وأسهل طريقة لتسجيل الخروج من تطبيق ماسنجر

أخبار التكنولوجيا.. قاعدة حمام سمارت بـ 300 ألف جنيه.. ازاي تخفي نفسك أونلاين على واتساب؟

أخبار التكنولوجيا|وفاة كين بلوك.. نهاية مأساوية لأسطورة سباقات الرالي ونجم اليوتيوب.. واحذر الشواحن غير الأصلية لهذه الأسباب

أخبار التكنولوجيا|2023 عام الهواتف القابلة للطي.. وجهاز جديد من LG لنوم عميق

ترشيحاتنا

لم تهنئ مكارثي .. بيلوسي تعلن عن منصبها الجديد في الكونجرس الأمريكي

شكوك حول سبب الوفاة .. سبب تأخر دفن نجل جورج وسوف

غياب زيزو عن تدريبات الزمالك .. تفاصيل

تبدأ من 340.4 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ نيسان صني 2023

400 جنيه لعقد الشقة الأقل من 60 عاما.. مقترح برلماني بشأن الإيجار القديم

بعد مشادة بينهما.. طفل 6 سنوات يطلق النار على معلمته بولاية فيرجينيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤدي إلى الوفاة.. أحذر إستخدام هذا النوع من المخدات

بوسي تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

كان عارف إنه مقلب .. لاعب سعودي يفجر مفاجأة بشأن برنامج رامز

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

فيديو

مراتي قفشتني.. أحمد آدم يكشف رد فعل زوجته بعد اكتشافها خيانته لها

مراتي قفشتني كتير وأنا بخونها.. أحمد آدم يحدث ضجة بـ تصريحات جريئة

انهيار عصبي يصيب سلطان الطرب.. سر رحيل نجل جورج وسوف

ملقتيش مكان غير الحرم.. قصة الهجوم النارى على هلا رشدى وموقف الموسيقيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ