أخبار التكنولوجيا..آبل تقتل أرخص هواتف آيفون.. ميزة ثورية جديدة لاستخدام واتساب بدون إنترنت

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقوم شركة آبل Apple، بتحديث أرخص هواتف آيفون الخاصة بها كل عامين، وكان آخر إصدار هو هاتف iPhone SE الذي تم إطلاقه في عام 2022، مما يعني أن الطراز التالي من آيفون المصغر من المفترض الإعلان عنه في 2024، ولكن تقرير جديد يجلب أخبار سيئة لعشاق آيفون منخفض التكلفة.

أعلنت شركة "ميتا"، ميزة ثورية جديدة تتيح لمستخدمي واتساب WhatsApp، استخدام التطبيق في حالة عدم وجود اتصال بالإنترنت أو في حالة حظر خدمة المراسلة الشهيرة في بعض البلدان.

كشفت شركة لينوفو Lenovo، خلال فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2023، عن حاسوب جديد بتصميم استثنائي فريد، يظهر لأول مرة في عالم الحواسيب المحمولة.

تتباهي تطبيقات التراسل على الإنترنت، مثل واتساب WhatsApp، وسيجنال Signal، بدعم تقنية التشفير من طرف لطرف لحماية رسائل مستخدميها، والآن تقدم شركة فيسبوك Facebook، وظيفة الرسائل المشفرة بتطبيقها الشهير ماسنجر Messenger.

إضافات خرافية في تحديث ببجي الجديد.. إليك طريقة تنزيل 2.4 PUBG Mobile

ينتظر عشاق لعبة ببجي PUBG، تنزيل التحديث الجديد للعبة بفارغ الصبر، حيث تحتل اللعبة شعبية كبيرة بين الصغار والكبار على مستوى العالم، و بالفعل تم إطلاق آخر تحديث لـ PUBG Mobile 2.4 على الخوادم العالمية، ويمكن للاعبين تثبيت التحديث الجديد عبر الإنترنت.

سعر ومواصفات ThinkPhone من لينوفو.. هاتف جديد فائق المتانة يتحدى سامسونج

كشفت شركة لينوفو Lenovo، خلال مشاركاتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2023، عن هاتف ذكي للأعمال يعمل ببساطة مع حاسبات ThinkPad، ويأتي هاتف ThinkPhone تزامنا مع مرور 30 عاما على إطلاق الكمبيوتر المحمول ThinkPad.

أعلن مدير كلمات المرور LastPass، في شهر فبراير عام 2021، عن قراره بتغيير نسخته المجانية بحيث تعمل فقط على نوع واحد من الأجهزة، وأنه سيتعين على الأشخاص الذين يرغبون في استخدام التطبيق على كل من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة في الدفع مقابل الاشتراك.