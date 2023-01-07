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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إعادة تدوير الخبز القديم في هولندا لتحقيق أهداف أكثر استدامة .. فيديو

إعادة تدوير الخبز
إعادة تدوير الخبز

عرضت فضائية “يورونيوز”٫ فيديو يرصد إعادة تدوير الخبز القديم في هولندا لتحقيق أهداف أكثر استدامة.


وأوضحت أنه في هولندا، يتم تحضير 700 ألف رغيف خبز يوميا، وعادة ما ينتهي الأمر بالخبز إلى أحواض علف الماشية أو النفايات بحسب ما يؤكده ثلاثة خبازين من مدينة وسترفورت الهولندية، فلقد طور الثلاثة طريقة لاستخدام بعض الخبز القديم في تحضير الخبز الجديد، وللقيام بذلك يجب أولاً إجراء عملية فرز للأرغفة القديمة ويتوجب أيضا التخلص من أيّ شيء يمكن أن يكون ضارًا لأولئك الذين يعانون من الحساسية وأشياء أخرى.

 

وأشارت إلى أنه يمكن إعادة تدوير حوالي 20-30 بالمائة من الخبز القديم، ثمّ يتم تجفيفه ويُطحن بعد ذلك جيدًا. ينتج عن هذا عجين مخمر، يمكن للخبازين إضافته بعد ذلك إلى عجينهم الجديد.

 

ويتلقى المشروع دعمًا أوروبيًا، الآن يسعى اصحاب المشروع إلى إعادة تدوير 10 آلاف كيلوغرام من الخبز سنويًا، في حين يكمن الهدف في إعادة تدوير مائة ألف كيلوغرام من الخبز.

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