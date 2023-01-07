نائب رئيس فتح: انتهاكات الاحتلال ضد شعبنا ليس له خيار سوى المواجهة

قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمود العالول، "إن القرارات الانتقامية التي اتخذتها حكومة الاحتلال الفاشية هي الأكثر وضوحا، وتكشف الوجه البشع للاحتلال، وعلى العالم أن يدرك ما يرتكب من جرائم ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف العالول - في تصريح اليوم /السبت/ - أن القرصنة على أموال الضرائب الفلسطينية، واقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير لباحات المسجد الأقصى، ومنع البناء في مناطق "ج"، وتهديد الأسرى، وإعطاء تعليمات بمزيد من عمليات القمع تجاههم يعبر عن حكومة يمينية فاشية، مُشددا على أن ذلك لن يترك للشعب الفلسطيني خيارا سوى المواجهة وقبول هذا التحدي.

وشدد على مواصلة النضال على الأصعدة كافة في المحافل الدولية من أجل تجسيد المواقف التي تجلت في مجلس الأمن والأمم المتحدة، في اتخاذ إجراءات أكثر تأثيرا، ومواجهة التحديات التي فرضها الاحتلال ميدانيا من خلال تصعيد المقاومة الشعبية.