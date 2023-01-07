الجزائر: تسهيلات لدخول السائحين الراغبين في زيارة صحراء البلاد

أعلنت الجزائر تطبيق الترتيبات الجديدة الخاصة بتسهيل منح التأشيرات السياحية للسائحين الأجانب الراغبين في زيارة جنوبي البلاد والاستفادة من موسم السياحة الصحراوية عن طريق وكالات السياحة والسفر الجزائرية المعتمدة.

وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية - في بيان، اليوم /السبت/- أنه يمكن للراغبين في زيارة جنوبي الجزائر عن طريق وكالات السياحة والسفر الجزائرية المعتمدة، الاستفادة من تأشيرة الدخول مباشرة عند الوصول إلى المنافذ الحدودية بدلا من إجراءات التاشيرة العادية.

وبحسب البيان، تقوم الوكالات السياحية المعتمدة بإدراج كل البيانات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السائحين الأجانب عبر منصة رقمية، يتم الدخول إليها بمديريات السياحة للولايات الجنوبية المعنية.

وأضاف البيان أن السائحين الأجانب سوف يستفيدون من وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالاتهم السياحية تسمح لهم بركوب الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها.

كما يستفيد السائحون الأجانب مباشرة عند وصولهم من تأشيرات الدخول بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.