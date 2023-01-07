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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحجر الزراعي يكشف خطته لفتح الأسواق أمام الصادرات

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري،  عن عدد الأسواق التى تم افتتاحها خلال العام الماضي أمام الصادرات الزراعية المصرية ، حيث قال إنه تم افتتاح حوالى 16 سوق جديد وخلال الـ 5 سنوات الأخيرة تم افتتاح 80 سوق جديد مما كان له دور كبير فى دعم وزيادة الصادرات الزراعية.

وأضاف "العطار" خلال تصريحات ل "صدي البلد " ، أن هناك خطة خلال العامين أو الـ 3 أعوام القادمة  افتتاح حوالى من 25 لـ 28 سوق جديد على مستوى العالم ما بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا .

منظومة التكويد

وأشار " رئيس الحجر الزراعي" إلي أن الرقابة على الحاصلات الزراعية ومنظومة التكويد هى الأساس فى افتتاح الأسواق الجديدة أمام الحاصلات المصرية ، وتعتمد منظومة التكويد على متابعة المحصول من المزرعة وحتى وصوله إلي الدولة المستوردة باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية .

وأضاف الدكتور أحمد العطار أن الموالح المصرية مطلوبة بشكل كبير فى الدول بالخارج ، وتحتل المركز الأول من بين الصادرات الزراعية .

وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التقرير النهائي، لصادرات مصر الزراعية خلال عام 2022 والتي بلغت ولأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن، بحوالي 3,3 مليار دولار وبزيادة حوالي 800 ألف طن عن العام الماضي، لافتا الى  أن الموالح تحتل المرتبة الاولى والبطاطس الثانية ثم البصل والفاصوليا.

حجم الصادرات الزراعية المصرية 

وبلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية في 2022 ، ما يقرب من 6.5 مليون طن، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، وذلك بقيمة تبلغ حوالي  3.3 مليار دولار تقريباً

كما بلغ عدد المنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تصدر الى الخارج  بلغ نحو 406 منتج زراعي، يتم تصديرها الى 160 سوق على مستوى العالم.

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