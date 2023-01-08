حبس تاجري مخدرات لحيازتهما حشيش بحلوان

قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس عنصرين إجراميين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 جرام قبل ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكلفت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عنصرين إجراميين لحيازتهما كمية من كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 جرام، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها من العناصر الإجرامية.

و تم ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان) حال إستقلالهما سيارتين بدائرة القسم.. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى وهاتفى المحمول لتسهيل الإتصال بعملائهما.