دعم الأطفال أبرزها.. تعرف على أهداف صندوق الوقف الخيري

نص قانون صندوق الوقف الخيري، على أن ينشئ صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق .

أهداف الصندوق

ووفقا للقانون،يهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية ، والثقافية ، والصحية ، والاجتماعية ، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر ، ومنها :

- المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج .

- معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .

- المساهمة في تطوير العشوائيات .

- المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين .

- المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف .

وذلك كله في حدود شروط الواقفين .