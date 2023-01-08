عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دعم الأطفال أبرزها.. تعرف على أهداف صندوق الوقف الخيري

مجلس النواب
مجلس النواب

نص قانون صندوق الوقف الخيري، على أن ينشئ صندوق يسمى «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية ، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق .

 

أهداف الصندوق 

ووفقا للقانون،يهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية ، والثقافية ، والصحية ، والاجتماعية ، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر ، ومنها :

 - المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج .

 - معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .

 - المساهمة في تطوير العشوائيات .

 - المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين .

 - المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف .

وذلك كله في حدود شروط الواقفين .

الوقف الخيري مجلس الوزراء صندوق الوقف الخيري مشروعات أطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

الجرام بـ2000 جنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية لـ الأهلي

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

"لا ينفع فيه مال ولا بنون".. رد حاسم من متحدث الصحة عن متحور يوم القيامة

ترشيحاتنا

تؤثر على الإنترنت والاتصالات.. انفجار شمسي قوي ورياحه تتجه نحو الأرض

ينافس شاومي وأوبو.. مواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo 5

شاهد.. تعديل مميز للاسطورة الروسية "لادا نيفا"

أم اليتامى ردت الخواتم الذهب.. عاملة نظافة تشعل السوشيال ميديا بأمانتها

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 8-1-2023

مرتضى منصور: حميت الزمالك من الإيقاف عامين بسبب فتوح وجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي يثير الجدل في مصر.. ما القصة؟

بعيدا عن المسكنات والقهوة.. 7 طرق للتخلص من الصداع

عشبة منسية تعالج 8 مشاكل شائعة .. أهمها الأرق والبرد

آيسلندية ترصد مزايا السياحة بمصر: أفضل من 50 بلد زرتها

فيديو

وقف سافيو وصفقة الزمالك .. والأهلي يفاوض لـ ضم مروان عطية | فيديو

تصريحات تفطر القلب .. جورج وسوف ينعي نجله بكلمات مؤثرة |تغطية خاصة

خطأ طبي أم قضاء وقدر .. تأجيل دفن جثمان نجل جورج وسوف

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ