مكة ومودة حقهم يتعالجوا من ضمور العضلات الشوكي.. توأم البحيرة يشعلان السوشيال

في حالة جديدة من حالات ضمور العضلات الشوكي، استغاثت أسرة الطفلتين التوأم مكة ومودة أحمد حسن توأم، اللتين يبلغان من العمر 5 أشهر ويقطنان مدينة ادكو بمحافظة البحيرة.. فما قصتهما؟

تحدثت الأم أمنية حسن عن حالة التوأم مكة ومودة عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “خلينا نقول ان اللي حصل لهم أمر ربنا ونفذ واحنا راضيين يارب بقضائك الحمدلله ولكن قلوبنا حزينة”.

وأضاف الأم في منشورها، الذي لاقى تفاعلا واسعا: “مكة ومودة كانوا مولودين كويسين وطبيعيين تماما للشهر الثانى من عمرهما وفي الشهر الثالث فقدوا أعصابهم ومبقوش يتحركوا.. واحنا طبيعى كأهلهم مش هنسكت وهندور على سبب عدم حركتهم.. وروحنا لبدل الدكتور دكاترة كتير، إن حد يشخص حالتهم صح او يقول انه مش عارف ويحولنا على المكان الصح، لكن دا محصلش.. كله شخّص غلط وكله طلع علاج غلط ويوم عن يوم حالة البنات بتسوء واحنا كل دا بنسعى عشان نعرف هم مابيخفوش ليه؟!”.

مكة ومودة مرضى ضمور شوكي

تابعت أمنية حسن: “يشاء ربنا إنهم يتعرضوا على دكتور أطفال في اسكندرية، يقولنا إنهم محتاجين دكتور مخ وأعصاب أطفال، وبالفعل ماسكتناش وروحنا يوم الاثنين اللى فات 2/1/2023 لدكتورة، قالت إنهم حالات ضمور عضلات شوكي.. اللهم لا اعتراض على قضائك يارب”

وأردفت الأم: “في نفس اليوم اللي الدكتورة طلبت فيه رسم العصب عشان تتأكد تعبت مودة جامد وحصلها مشكلة في التنفس والقلب اتوقف ودخلت طوارئ وعملوا صدمات والاسعافات اللازمة والقلب اشتغل تاني.. ومن وقتها وهي محجوزة في العناية بمستشفى الطلبة فى اسكندرية، ولإن الحالتين زى بعض ونفس الأعراض اللى بتظهر على طفلة منهم بتظهر على الثانية عشان كدة اتحجزت مكة كمان.. وعدى عليهم يوم التلات وهما محجوزين واحنا قلوبنا هلكانة من الزعل”.

مكة ومودة

واستكملت الأم: “يوم الأربعاء الدكاترة فى العناية طلبت رسم العصب اللى مالحقناش نعمله ليهم بسبب تعبهم المفاجئ.. جت دكتورة من خارج المستشفى وعملت رسم العصب وللأسف اتأكدنا ان مكة ومودة مرضى ضمور عضل شوكي”.

انقذوا مكة ومودة

وجهت أمنية جسن، استغاثة لإنقاذ طفلتيها، قائلة: “كل اللى طالبينه من ربنا انه يشفى مكة ومودة وما يوجع قلوبنا عليهم ومايبتلى حد باللى شوفناه.. تعبهم مكنش حاجة سهلة بس أملنا في ربنا كبير وان شاء الله هنشوفهم قدام عيوننا بيتحركوا وبيكبروا وعايشين حياتهم زى كل الاطفال اللى من سنهم وما ذلك على الله بعزيز”.

ووجهت الأم نصيحة للأمهات، قائلة: “ياريت كل أم تراقب حالة طفلها بكل دقة وأى حاجة مش طبيعية في طفلك ماتسكتيش عليها وربنا يحفظ اطفالنا جميعا.. الموضوع مش سهل علينا اننا نحكيه حتى كتبنالكم ملخص اللى حصل لمكة ومودة واحنا قلوبنا بتتعصر من الحزن عليهم ودا جزء من اللى شوفناه طبعا مش كله، فدعواتكم لينا بالصبر ولمكة ومودى بالشفاء”.

واختتمت الأم منشورها: “اللهم رب الناس اذهب البأس واشفى مكة ومودة انت الشافي شفاءً لا يغادر سقماً يارب العالمين.. شير كتير للبوست ودي حاجة بسيطة مش هتاخد منك حاجة وتكون ساهمت فى انقاذ أرواح.. عاوزين البوست يلف السوشيال ميديا كله ويوصل لكل المسئولين.. مكة ومودة من #حقهم #يتعالجوا.. مكة ومودة إن شاء الله هيكونوا بخير”.