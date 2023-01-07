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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جري وصراخ .. فيديوهات توضح كارثة انهيار سقف فندق بتركيا

صدى البلد

وثقت بعض مقاطع الفيديو، ذعر المواطنين وصراخهم بعد انهيار  سقف فندق في مدينة ساريكاميش بولاية كارس شرقي تركيا، ما تسبب في إصابة 10 أشخاص كحصيلة أولية.

وأظهر أحد المقاطع المتداولة على موقع "تويتر"، أشخاصًا يسرعون في الخروج من مكان الحادث، في حالة من الذعر والبكاء.

 

وفي فيديو آخر، ظهر رجال الأمن وهم يساعدون المواطنين للخروج سريعًا بعد هذا الانهيار.

وحسبما ذكرت روسيا اليوم، وقع الحادث خلال فعالية إحياء الذكرى 108 لسقوط عدد كبير من القتلى من الجيش العثماني في معركة ساريكاميش بالحرب العالمية الأولى (بمعركة بين الدولة العثمانية وروسيا في تلك الحرب).

وأوضح والي  محافظ مدينة كارس التركية، توركير أوكسوز أنه كان في القاعة التي انهار سقفها بالفندق 200  شخص على الأقل.

وأضاف أن عدد المصابين في المشافي وصل حتى الآن إلى 10 أشخاص، والبعض يعاني من اصابات بالغة الخطورة، بالإضافة إلى أن هناك مفقودين (عدد غير محدد) تحت الأنقاض، حيث تعمل الجهات المختصة على الوصول إليهم.

تركيا

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