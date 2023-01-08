سعر أعلى دولار في البنوك اليوم الأحد 8-1-2023

سجّل أعلي سعر دولار في البنوك نحو 27.21 جنيه للشراء و 27.25 جنيه للبيع في بنك الاستثمار العربي وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد 8-1-2023.



أقل سعر

ووصل أقل سعر دولار في بنوك القطاع الخاص نحو 26.9 جنيه للشراء و 27 جنيهًا للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وفقا لتقارير رسمية فقد واصل سعر الدولار استقراره في بداية تعاملات اليوم وذلك علي مستوي 38 بنكا حكوميا وخاصا.



وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 27 جنيها للشراء و 27.1 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني الأهلي، QNB، فيصل الإسلامي، المصرف العري الدولي".



وصل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه في بنكي مصر والأهلي التابعين للحكومة نحو 27.05 جنيه للشراء و 27.1 جنيه للبيع.

الدولار في البنك المركزي





ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 27.1 جنيه للشراء و 27.2 جنيه للبيع في بنكي ، كريدي أجريكول ، التجاري الدولي



متوسط سعر الدولار



وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 27.15 جنيه للشراء و 27.25 جنيه للبيع في بنوك " HSBC، الأهلي المتحد، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، ابوظبي التجاري، المصرف المتحد، ميد بنك،قناة السويس، بلوم".



وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في بنكي المصري لتنمية الصادات مصرف أبو ظبي الاسلامي نحو 27.2 جنيه لشراء و 27.25 جنيه للبيع.



سعر في البنك المركزي



بلغ سعر الدولار أمام الجنيه؛ في البنك المركزي المصري مسجلا نحو 27.07 جنيه للشراء و 27.16 جنيه للبيع .

دعم الاقتصاد

ونجحت الحكومة من خلال وزارة المالية ومصلحة الجمارك والبنك المركزي المصري في إعطاء مرونة في عمليات الإفراج عن الحاويات والرسائل الجمركية بالموانئ المختلفة خلال الأيام الماضي لمواجهة ارتفاع أسعار السلع والخامات داخل السوق المصرية وضرب محاولات التجار الجشعين في تحقيق أرباح علي حساب الاقتصاد القومي ، بالإضافة إلي الإلغاء التدريجي وبشكل نهائي لقرار فتح الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل .

وأعلن البنك المركزي المصري، قبل أيام في عودة البنوك والالتزام بمستندات التحصيل التي يقدمها المستوردين للجهات المعنية للإفراج عن الشحنات والبضائع .

وقيد البنك المركزي أيضا عملات استخدام بطاقات الائتمان ATM للأفراد والشركات في عمليات السحب من الخارج نظرا لوجود ممارسات غير مشروعة ومتعمدة للأضرار بالاقتصاد القومي وفي غير الاغراض المخصصة لتلك البطاقات اذ كشف البنك عن وجود سحب مالي في يوم واحد بقيمة جاوزت 200مليون دولار منذ اسبوعين وقيام شركات بعمليات تلاعب لتحويل الأموال للخارج .

الدولار والاقتصاد العالمي

وشهد الدولار الأمريكي ارتفاعا واضحا خلال تعاملات آخر جلسات الأسبوع، مدعوما بالبيانات الصادرة هذا الأسبوع وكذلك نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وسط ترقب صدور بيانات سوق العمل الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، وهو ما وضعه على المسار نحو تحقيق مكاسب أسبوعية كبيرة.

و ارتفع في أولى جلسات الأسبوع فقط بأكثر من 1%، متأثرا بإقبال المستثمرين الشديد على حيازته بعد انتهاء عطلة بداية العام، ورغم الخسائر التي شهدها خلال الأسبوع، إلا أن أرباحه فاقت خسائره، ويتجه الدولار الآن نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.8% حتى الآن.

وتلقي الدولار دعما جراء العودة من العطلة، فقد ارتفعت العملة الأمريكية بدعم من عدة عوامل أخرى، كان أبرزها بيانات التوظيف في القطاع الخاص الصادرة في الولايات المتحدة أمس، والتي جاءت إيجابية للغاية بما يفوق توقعات الأسواق، وهو ما يعني أن الفيدرالي الأمريكي لا يزال لديه مرونة أكبر في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة.

وصدرت تلك البيانات بعد يوم واحد من ظهور نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالي للسوق المفتوحة – لجنة صنع السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي – لشهر ديسمبر، والتي أوضحت إجماع أعضاء البنك المركزي للولايات المتحدة على إبطاء وتيرة التشديد النقدي خلال الاجتماعات المقبلة.

ولكن رغم اتفاقهم على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، إلا أن المحضر قد أكد على التزام الفيدرالي الأمريكي بهدفه الأساسي لخفض التضخم نحو مستهدفاته البالغة 2%، وأن البنك لا يزال أمامه المزيد من العمل بشأن رفع أسعار الفائدة.