سامسونج تؤكد الموعد الرسمي لإطلاق هواتف Galaxy S23 الرائدة.. مواصفات

أكدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية موعد إطلاق هواتف Galaxy S23 الرائدة، وذلك بعد كشف الشركة عن تاريخ إطلاق الهواتف على أحد مواقعها الرسمية، حيث من المقرر أن تعلن سامسونج عنها في بداية شهر فبراير المقبل.

كشف موقع شركة سامسونج الرسمي في دولة كولومبيا عن حدث Galaxy Unpacked القادم والذي يتضمن فيه الإعلان عن هواتف Galaxy S23 ، حيث سيكون الإعلان عن الهواتف ضمن حدث كبير في كوريا الجنوبية في 1 فبراير المقبل، والمقرر أن يكون أهم حدث في عالم الهواتف الذكية في الربع الأول من 2023 .

ويظهر شعار حدث سامسونج القادم Galaxy Unpacked تصميم أنيق لهواتف Galaxy S23 ، حيث تكشف الصورة الترويجية الصادرة ضمن الإعلان عن 4 كاميرات خلفية للسلسلة تتميز بحلقات فردية حولها ، على غرار ما تم تسريبه في التقارير السابقة.

وبحسب موقع SamMobile فإنه قد يتم توفير سلسلة Galaxy S23 للبيع في الأسواق العالمية بدءا من الأسبوع الثاني من فبراير 2023، وقد لا تقوم شركة سامسونج بزيادة أسعار هواتفها الجديدة مقارنة بسلسلة Galaxy S22، إلا أن هذا الأمر ليس مؤكدا بدرجة كبيرة.

وتحت شعار "لحظات ملحمية قادمة" يمكن للراغبين في مشاهدة حدث سامسونج القادم Galaxy Unpacked ، والذي سيتم فيه إطلاق هواتف سلسلة Galaxy S23 فإنه يمكن مشاهدة الحدث مباشرةً على موقع سامسونج الرسمي Samsung.com و Samsung Newsroom وكذلك قناة سامسونج على موقع يوتيوب YouTube.

وسيقدم هاتف سامسونج الأفضل في السلسلة Galaxy S23 Ultra بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع OIS ، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة ، و2 كاميرا تليفوتوجرافية بدقة 10 ميجابكسل إحداهما مع تقريب بصري 3x ، والأخرى مع مع تقريب بصري 10x.

ما يمكن أن يحتوي كل من هاتفي Galaxy S23 و +Galaxy S23 على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مع OIS ، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة ، وكاميرا تليفوتوجرافية 10x مع أخرى بتقريب بصري 3x. مع كاميرا أمامية بجميع الهواتف الثلاثة بدقة 12 ميجابكسل مع OIS وضبط تلقائي للصورة.

ومن المتوقع أن تتميز سلسلة Galaxy S23 بإصدار من معالج Snapdragon 8 Gen 2 ، وذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت / 12 جيجابايت من نوع LPDDR5X ، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0. مع نظام التشغيل Android 13 .