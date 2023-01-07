انقطاع الخدمة عن 11 ألف مشترك.. انفجار في خط أنابيب الغاز الرئيسي بـ«لوجانسك»

أعلنت شركة "لوجانسك غاز"، عن وقوع انفجار في منطقة لوتوجينو، على خط أنابيب الغاز الرئيسي، ما أدى إلى انقطاع الغاز عن حوالي 11 ألف مشترك، في جمهورية لوجانسك الشعبية.

وحسب ما نقلته قناة “روسيا اليوم”، نشرت قناة "تيليجرام" التابعة للشركة: “في مساء يوم 7 يناير، في مدينة لوتوجينو، وقع انفجار في خط أنابيب الغاز الرئيسي تبعه اشتعال للنيران”.

وأوضحت أن متخصصين من المؤسسة الحكومية الموحدة (لوجانسك غاز) يعاينون، برئاسة إدارة الشركة، موقع الحادث، والعمل جار للسيطرة على الحريق.

ولم يتم الإعلان عن سبب الانفجار بعد.

وأضافت الشركة: "تسبب هذا الانفجار في انقطاع خدمة الغاز عن حوالي 11 ألف مشترك بشكل مؤقت في منطقة لوتوجينسكي".

ولم تعلن الشركة عن توقيت استعادة إمدادات الغاز حتى الآن.