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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة أسوان

نادي البنك الأهلي
نادي البنك الأهلي

اختتم فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تحضيراته الأخيرة لمواجهة أسوان غدا الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ويستضيفها ستاد القاهرة في تمام الثالثة إلا ربع عصرا.

وكان فريق البنك الأهلي قد تعادل بدون أهداف  في الجولة الماضية أمام الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسماعيلية.

وشهد مران اليوم حرص حلمي طولان المدير الفني لفريق البنك الأهلي علي تحفيظ اللاعبين بعض النواحي الخططية خاصة للاعبي الخط الأمامي والتأكيد علي استغلال الفرص المتاحه امام مرمي المنافس.

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