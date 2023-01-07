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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

غانم السعيد: الشيخ الشعراوي أرسله الله ليجدد للأمة دينها بعد غدر العلمانيين

الشعراوي
الشعراوي

قال الدكتور غانم السعيد، العميد السابق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ، إن إمام الدعاة، وسادن الشريعة، وباعث التجديد، سيدنا وإمامنا الشيخ محمد متولي الشعراوي، أرسله الله  ليجدد للأمة دينها بعد أن غدر به العلمانيون، والمتشددون، فكنت النبوءة التي بشرنا بها سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عنه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ فقد قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: " إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها".

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وأضاف عبر الفيسبوك:  فكنت - سيدنا -  أنت النبوءة، وكنت أنت المجدد، وكنت الغصة في حلوق قوم أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم فأبى الله إلا أن يبعثك للأمة ليتم نوره بعلمكم وتجديدكم وإخلاصكم.

كنت - أيضا - الشوكة المؤلمة في ظهر طائفة أبت إلا أن تَسِم ديننا السمح الحنيف بالتشدد والتطرف، فاجتمع الفريقان على بغضك وكرهك حيا وميتا، واليوم يرونها فرصة سانحة - في ظل فوضى إعلامية، وفن مبتذل هابط، ودعاوى التضعيف والتجريح - لنهش عرضك، ونبش قبرك، ووالله لن يطالوا سماءك مهما شيدوا صروحا من الأكاذيب والتضليل، وما أنت في قبرك - مولانا - إلا حي ترزق، تغدو روحك وتروح في روضات الجنات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

واختتم عميد اللغة العربية السابق بالأزهر الشريف: فطوبى لكل مدافع عنك، مترحم عليك..وسحقا ووبالا وويلا لكل بغي غبي أثيم يحاول أن ينال من عرضك، ويخوض في شأنك.

 

الأزهر عميد اللغة العربية السابق بالأزهر الشريف الشيخ الشعراوي أحمد محمد متولي الشعراوي

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