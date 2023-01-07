غانم السعيد: الشيخ الشعراوي أرسله الله ليجدد للأمة دينها بعد غدر العلمانيين

قال الدكتور غانم السعيد، العميد السابق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ، إن إمام الدعاة، وسادن الشريعة، وباعث التجديد، سيدنا وإمامنا الشيخ محمد متولي الشعراوي، أرسله الله ليجدد للأمة دينها بعد أن غدر به العلمانيون، والمتشددون، فكنت النبوءة التي بشرنا بها سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه عنه أبو هريرة ـ رضي الله عنه ـ فقد قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: " إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها".

وأضاف عبر الفيسبوك: فكنت - سيدنا - أنت النبوءة، وكنت أنت المجدد، وكنت الغصة في حلوق قوم أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم فأبى الله إلا أن يبعثك للأمة ليتم نوره بعلمكم وتجديدكم وإخلاصكم.

كنت - أيضا - الشوكة المؤلمة في ظهر طائفة أبت إلا أن تَسِم ديننا السمح الحنيف بالتشدد والتطرف، فاجتمع الفريقان على بغضك وكرهك حيا وميتا، واليوم يرونها فرصة سانحة - في ظل فوضى إعلامية، وفن مبتذل هابط، ودعاوى التضعيف والتجريح - لنهش عرضك، ونبش قبرك، ووالله لن يطالوا سماءك مهما شيدوا صروحا من الأكاذيب والتضليل، وما أنت في قبرك - مولانا - إلا حي ترزق، تغدو روحك وتروح في روضات الجنات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

واختتم عميد اللغة العربية السابق بالأزهر الشريف: فطوبى لكل مدافع عنك، مترحم عليك..وسحقا ووبالا وويلا لكل بغي غبي أثيم يحاول أن ينال من عرضك، ويخوض في شأنك.