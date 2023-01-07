عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد 121 عامًا و4436 مباراة.. حدث تاريخي لـ ريال مدريد بالدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

خسر فريق ريال مدريد أمام مضيفه فياريال بهدفين دون مقابل، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

هزيمة ريال مدريد رافقها حدثًا تاريخيًا لم يحدث قط في تاريخ النادي الإسباني العريق الذي تخطى الـ 121 عامًا.

وبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، مباراة اليوم بتشكيل مكون من: تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، توني كروس، فينيسيوس جونيور، فيدي فالفيردي وكريم بنزيما، وهو التشكيل الذي لم يشهد تواجد أي لاعب إسباني.

عدم تواجد أي لاعب محلي (إسباني) في تشكيل ريال مدريد يحدث للمرة الأولى في تاريخ نادي ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني في حدث مميز وفريد.

وخاض ريال مدريد 4436 مباراة في الدوري الإسباني طوال تاريخه، وشهدت تلك المباريات تواجد لاعب إسباني على الأقل في التشكيل الأساسي للفريق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية لـ الأهلي

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

"لا ينفع فيه مال ولا بنون".. رد صادم من متحدث الصحة عن متحور يوم القيامة

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

ترشيحاتنا

إصابات بالملايين.. عمرو أديب: مسلسل الصين وكورونا بيبدأ تاني

حتى لا تتعرض للغرامة.. ما الشهادات المسموح بكسرها لشراء ذات عائد الـ25%

بكرة أجازة مفيش امتحانات | رسالة مهمة من التعليم لطلاب المدارس

بطل ريا وسكينة .. نقل نعيم عيسى إلى العناية المركزة

بعد 121 عامًا و4436 مباراة.. حدث تاريخي لـ ريال مدريد بالدوري الإسباني

مكنش مريض .. مفاجأة مدوية بشأن وفاة ابن جورج وسوف | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشيكولاتة وبدون .. طريقة عمل الشكلمة زي المحلات

مش بس القدم | الدوالي تصيب الوجه .. وهؤلاء الأكثر عرضة للمرض

ابن جورج وسوف واللا مين ؟ صورة أغضبت رواد السوشيال قبل وفاته

تفطر القلب.. حقيقة الصور المتداولة للراحل ابن جورج وسوف بالعناية المركزة

فيديو

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

شيبسي برجول الفراخ والرنجة في الأسواق المصرية.. ما القصة؟ |فيديوجراف

اكتشاف رؤوس غير بشرية مدفونة في مقابر فرعونية

مراتي قفشتني.. أحمد آدم يكشف رد فعل زوجته بعد اكتشافها خيانته لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ