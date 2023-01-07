بعد 121 عامًا و4436 مباراة.. حدث تاريخي لـ ريال مدريد بالدوري الإسباني

خسر فريق ريال مدريد أمام مضيفه فياريال بهدفين دون مقابل، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

هزيمة ريال مدريد رافقها حدثًا تاريخيًا لم يحدث قط في تاريخ النادي الإسباني العريق الذي تخطى الـ 121 عامًا.

وبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، مباراة اليوم بتشكيل مكون من: تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، توني كروس، فينيسيوس جونيور، فيدي فالفيردي وكريم بنزيما، وهو التشكيل الذي لم يشهد تواجد أي لاعب إسباني.

عدم تواجد أي لاعب محلي (إسباني) في تشكيل ريال مدريد يحدث للمرة الأولى في تاريخ نادي ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني في حدث مميز وفريد.

وخاض ريال مدريد 4436 مباراة في الدوري الإسباني طوال تاريخه، وشهدت تلك المباريات تواجد لاعب إسباني على الأقل في التشكيل الأساسي للفريق.