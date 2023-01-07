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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني مهنئا بعيد الميلاد : بداية سنة جديدة من الأمن والاستقرار

النائب سامي نصر الله
النائب سامي نصر الله

هنأ النائب سامي نصر الله امين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الأقباط بمناسبة عيد الميلاد ، سائلا الله أن يعيد هذه الذكرى العطرة بكل خير وسلام وأمن على الوطن.

وقال نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، إن احتفالية عيد الميلاد المجيد تمت في أجواء وطنية وسعادة غامرة من الجميع، مؤكدا أن عيد الميلاد المجيد، ليس عيدا للإخوة المسيحيين فقط، ولكنه عيد للوطن وبداية سنة جديدة سعيدة يتمناها الجميع بالخير للوطن، واستمرار الرخاء والقيادة الحكيمة الرشيدة.

وأشار أمين سر صناعة البرلمان، إلى أن مصر تشهد حالة من الوحدة الوطنية، وينعم الجميع فيها بالأمن والسلام والاستقرار طوال سنوات ممتة وهو ما يقيها شر الفتن والمؤامرات، مشددا على أن الرئيس السيسي أحد أكثر الزعماء اهتمامًا بالأقباط ومتطلباتهم واحتياجاتهم، من حيث تقديم كل سبل الدعم والخدمات لهم، تأكيدا على الوحدة الوطنية، التي تعد دعامة قوية للنسيج الواحد.

واختتم النائب سامي نصر الله، بالإشارة إلى أن العام الجديد يهل على مصر والوطن يبدأ مرحلة جديدة من حياته، تحت قيادة الرئيس السيسي، لاستمرار التنمية الشاملة والإعمار المتواصل والانطلاق للمستقبل، مردفا: “عيد ميلاد مجيد وسعيد على الأقباط وعلى سائر المصريين وتحت القيادة الحكيمة التي استعادت مكانة الوطن وهيبته”.

عيد الميلاد مجلس النواب مستقبل وطن الرئيس السيسي البرلمان

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