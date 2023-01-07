عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل وطن بكفر الشيخ يشارك الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد.. صور

مستقبل وطن كفر الشيخ
مستقبل وطن كفر الشيخ يقدم التهنئة

قدمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد في مراكز ومدن المحافظة، وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، بإشراف الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ.
 

محاضر فورية للمخالفين.. حملات مكثفة لضبط أسعار السلع في كفر الشيخ |صور

محافظ كفرالشيخ يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد ورؤساء المدن يزورون 22 كنيسة|صور

وشاركت أمانات حزب مستقبل وطن بالمراكز والمدن الإخوة الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد وقدمت الهدايا ولعب الأطفال لرواد الكنائس أمس واليوم وسط فرحة من الجميع، وتم تقديم التهنئة للقيادات الكنسية وعلي رأسهم القمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة.
وأكدت أمانة الحزب بالمحافظة أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد، وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بتكاتف كل أبناء الوطن، داعين المولى -عز وجل-  أن يحفظ مصر وأن تظل دائماً واحة للأمن والأمان تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

IMG-20230107-WA0059
IMG-20230107-WA0059
IMG-20230107-WA0058
IMG-20230107-WA0058
IMG-20230107-WA0062
IMG-20230107-WA0062
IMG-20230107-WA0060
IMG-20230107-WA0060
IMG-20230107-WA0061
IMG-20230107-WA0061
IMG-20230107-WA0052
IMG-20230107-WA0052
IMG-20230107-WA0053
IMG-20230107-WA0053
IMG-20230107-WA0055
IMG-20230107-WA0055
IMG-20230107-WA0054
IMG-20230107-WA0054
كفر الشيخ كفرالشيخ مستقبل وطن حملات مكثفة عيد الميلاد المجيد مطرانية كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم لاذع على مايا دياب بسبب صورة ابن جورج وسوف بعد وفاته

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

عمار حمدي يرفض.. فرج عامر يكشف تفاصيل انضمام مروان عطية لـ الأهلي

60 مليون جنيه.. قرار عاجل من الزمالك بشأن ضم فينسنت أبو بكر

"لا ينفع فيه مال ولا بنون".. رد صادم من متحدث الصحة عن متحور يوم القيامة

طرح شيبسي بالرنجة ورجول الفراخ .. ما القصة؟

بقميص النادي.. صفقة الأهلي الجديدة لأول مرة في الجزيرة| شاهد

موضوعات متعلقة

محافظ كفرالشيخ يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد ورؤساء المدن يزورون 22 كنيسة|صور

محاضر فورية للمخالفين.. حملات مكثفة لضبط أسعار السلع في كفر الشيخ |صور

رفع 2009 أطنان قمامة ومخلفات خلال حملة للنظافة في كفر الشيخ

كفر الشيخ .. تسوية وتمهيد ورفع كفاءة الطرق بالمشاركة المجتمعية في بيلا

جولة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يتفقد الخدمات في 3 قرى |صور

الأقباط يؤدون قداس عيد الميلاد المجيد في كنائس كفر الشيخ.. صور

إزالة 17 تعديا على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ.. صور

حملات نظافة ورفع المخلفات بمدن وقرى كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

إصابات بالملايين.. عمرو أديب: مسلسل الصين وكورونا بيبدأ تاني

حتى لا تتعرض للغرامة.. ما الشهادات المسموح بكسرها لشراء ذات عائد الـ25%

بكرة أجازة مفيش امتحانات | رسالة مهمة من التعليم لطلاب المدارس

بطل ريا وسكينة .. نقل نعيم عيسى إلى العناية المركزة

بعد 121 عامًا و4436 مباراة.. حدث تاريخي لـ ريال مدريد بالدوري الإسباني

مكنش مريض .. مفاجأة مدوية بشأن وفاة ابن جورج وسوف | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشيكولاتة وبدون .. طريقة عمل الشكلمة زي المحلات

مش بس القدم | الدوالي تصيب الوجه .. وهؤلاء الأكثر عرضة للمرض

ابن جورج وسوف واللا مين ؟ صورة أغضبت رواد السوشيال قبل وفاته

تفطر القلب.. حقيقة الصور المتداولة للراحل ابن جورج وسوف بالعناية المركزة

فيديو

هلوسة وإضرار بقواهم العقلية.. تحذيرات من استخدام الأبناء لـ الموبايل

شيبسي برجول الفراخ والرنجة في الأسواق المصرية.. ما القصة؟ |فيديوجراف

اكتشاف رؤوس غير بشرية مدفونة في مقابر فرعونية

مراتي قفشتني.. أحمد آدم يكشف رد فعل زوجته بعد اكتشافها خيانته لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ