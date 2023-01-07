مصر تستعد لسداد 700 مليون دولار لدول نادي باريس.. تفاصيل

يستعد البنك المركزي المصري خلال الشهر الجاري، لسداد مبلغ 700 مليون دولار مستحقة ضمن التزامات دورية تدفعها الحكومة المصرية لدول نادي باريس.



وحسب ما كشفته مصادر مطلعة لـ صدى البلد أن الحكومة المصرية تسدد سنوياً لدول نادي باريس 1.4 مليار دولار موزعة علي قسطين اثنين يتم سدادهما مناصفة بقيمة 700 مليون دولار بصورة دورية كل شهري يوليو و يناير من كل عام..



وأكدت المصادر أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في أداء استحقاقات دول العالم الخارجي خصوصًا بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد إلي معدلات غير مسبوقة خلال الفترات السابقة إذ سجل 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.

وبنهاية الشهر الماضي نجح البنك المركزي المصري في سداد ما يقارب من 2.5 مليار دولار ضمن التزامات مصر الخارجية.

ويبلغ رصيد دين دول نادي باريس حتي نهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 6.7 مليار دولار مقابل 6.58 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له.

ويصل إجمالي الدين العام الخارجي نحو 155.71 مليار دولار في نهاية الربع المالي الأخير من العام المالي الماضي بما يمثل 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 134.841 مليار دولار بما يمثل 31.9% من نفس الناتج بنفس الربع المناظر من العام المالي السابق.

ويبلغ إجمالي عدد أعضاء دول نادي باريس 19 دولة عضو هي "الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة ، فرنسا ، ألمانيا ، سويسرا ، استراليا ، النمسا ، بلجيكا ، كندا ، الدنمارك ، فنلندا ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ، هولندا ، النرويج ، روسيا ، إسبانيا، السويد".