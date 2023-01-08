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مرتل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: الألحان من عظمة مصر.. فيديو

المُعلم إبراهيم عياد
المُعلم إبراهيم عياد

قال المُعلم إبراهيم عياد٫ مرتل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية٫ إن الرئيس السيسي إنسان عظيم٫ معقبا: “كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة كاتدرائية تليق بمصر”.

أضاف المُعلم إبراهيم عياد٫ مرتل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية٫ خلال مداخلة ببرنامج “مساء دي إم سي“، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”: “مصر عظيمه٫ ونشكر الرئيس السيسي على كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة”.

أشار المُعلم إبراهيم عياد٫ مرتل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية٫: “الكنيسة مليئة بالألحان القبطية ولدينا طقوس كثيرة خلال الاحتفال بعيد الميلاد”٫ موضحا: “الألحان من عظمة مصر ولها تاريخ قديم وعظيم نفتخر به”.

وأوضح: “قدمنا حفلات وألحان كثيرة خارج مصر٫ وكان يحضرها أجانب سواد في ألمانيا أو النمسا٫ وعندما كنا نقدم الألحان المصرية كانت تلقى ترحيبا كثيرة وكانت تطلب منا إعادة الألحان”٫ لافتا: “كانوا يفتخرون بالألحان”.
 

 

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