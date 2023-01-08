القس أنطونيوس يكشف حقيقة ظهور "أم النور" فوق الكنائس.. فيديو

قال القس أنطونيوس إبراهيم عياد كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والأرشيدياكون حبيب جرجس بالعبور الجديدة، إنه يتم الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد المجيد منذ شهر، معقبا: “30 يوما نكون في حالة فرح”.

وأضاف القس أنطونيوس إبراهيم عياد، كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والأرشيدياكون حبيب جرجس بالعبور الجديدة، خلال استضافته ببرنامج “مساء دي إم سي“، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”: “ليلة أمس كانت ليلة ختام الاحتفالات”، لافتا: “هناك ترانيم وألحان خاصة بعيد الميلاد المجيد”.

وأشار: " الكهنوت مش اختيار الكهنوت دعوة من الله”٫ مضيفا: “ظهور أم النور فوق الكنائس حقيقة٫ والسيدة العذراء عندما ظهرت في الزيتون استمرت في الظهور عامين، وذهبت لجنة من المجمع المقدس ورأت الظهور حقيقة، والرئيس جمال عبدالناصر رأى ذلك بنفسه”.

وأوضح القس أنطونيوس إبراهيم عياد٫ كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم والأرشيدياكون حبيب جرجس بالعبور الجديدة٫: "السيدة العذراء استمرت في الظهور سنتين بمظهر كامل، ومعها ملائكة يظهرون بجوارها”.