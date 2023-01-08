مش منزّه عن النقد| خيري رمضان : الشعراوي له آراء صادمة رفضها علماء

علق الاعلامي خيري رمضان، على حالة الهجوم التي تعرض لها الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي خلال الأيام الماضية بسبب تقديم مسرحية تجسد شخصيته، قائلا: "الشيخ الشعراوي واحد من الذين أثروا في المصريين خلال القرن الماضي ونجح في تفسير القرآن بطريقة بسيطة".

وأضاف الإعلامي خيري رمضان، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الشيخ الشعراوي له شعبية طاغية وسط المصريين ولكن له آراء صادمة استقاها من تراثنا الذي توجد فيه قضايا صادمة، موضحا أن الشيخ الشعراوي ليسه منزه عن النقد وقال: "الخضة الحادثة بسبب الهجوم والانتقاد الكامل وما هي الجدوى من انتقاد الشعراوي؟"

وتابع: "احنا محتاجين العلماء يردوا على الآراء المختلفة للشيخ الشعراوي ويكون في حوار علمي ليس الهدف منه الانقضاض على الشعراوي، والانقضاض بيبقى عملية مستفزة، والشعراوي له آراء صادمة واختلف عليها علماء ورفضوها ولكن يجب أن يكون هناك صوت آخر يطالب بهدوء التناول".