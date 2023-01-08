حافظ على عينيك من الضرر.. وفعل الوضع المظلم على هاتفك الآيفون بهذه الطريقة

يشكل الضوء الأزرق الصادر من الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب والكمبيوتر ضررا كبيرا على العينين قد يؤدى في بعض الأحيان إلى حساسية شديدة إذا تعرض المستخدم لساعات طويلة لاستخدام مثل هذه الأجهزة، كما يسبب عدة مشكلات أخرى حيث يعطل إفراز هرمون الميلاتونين مما قد يتسبب في الإصابة بالأرق الشديد مع الوقت.

وقامت العديد من شركات الهواتف الذكية والإلكترونيات خلال الفترة الماضية بإطلاق ميزات dark mode أو ما يعرف بـ الوضع المظلم للحد من تأثير ضرر الضوء الأزرق ومشكلاته، حيث تعد الشاشات الساطعة مثل شاشة 2000 شمعة في هاتف iPhone 14 Pro جيدة للغاية في بيئة مضاءة جيدًا ، ولكن في الظلام ، يمكن أن تكون مؤذية بشكل كبير عند النظر إليها وتسبب إجهاد العين.

ولتجنب ذلك ، يمكن تقليل السطوع ، ولكن لا يزال من الممكن أن يتسبب الضوء في جعل الشاشة ساطعة للغاية، لذلك يجب تمكين الوضع المظلم على هاتفك .

ويحتاج مستخدمو هواتف آيفون خاصة إلى تحويل هواتفهم إلى الوضع المظلم أو dark mode مما يقلل بشكل أكبر من تأثيرات الضوء الساطع والأزرق، خاصة عند التحديق في الشاشة لفترات طويلة من الوقت.

وبحسب موقع Tom's Guide فإنه من السهل القيام بتمكين الوضع المظلم على هواتف آيفون من خلال عدد من الطرق البسيطة والسهلة، نعرضها كما يلي :

كيفية تمكين الوضع المظلم dark mode على هواتف آيفون



1. افتح تطبيق الإعدادات ثم انقر فوق العرض والسطوع.

2. اضغط على مربع الاختيار الداكن أسفل قسم المظهر، وللرجوع مرة أخرى يمكنك ببساطة النقر فوق خانة الاختيار Light.

كيفية ضبط الوضع المظلم تلقائيًا أو dark mode على هواتف آيفون



1. في قائمة العرض والسطوع ، قم بتبديل شريط التمرير التلقائي إلى (أخضر) ثم انقر فوق خيارات.



2. قم بتفعيل الإعداد التلقائي الافتراضي من غروب الشمس إلى شروق الشمس والذي سيجعل هاتفك يتحول إلى الوضع المظلم مع إغلاق اليوم ، ثم بعد ذلك إلى وضع الإضاءة مع بداية اليوم، و لتغيير هذا ، انقر فوق جدول مخصص.

3. اضغط على مربعات الوقت لتحديد الوقت الذي ترغب في تمكين وضعي الضوء والظلام.