أخبار التكنولوجيا| حافظ على عينيك من الضرر.. وفعل الوضع المظلم على هاتفك الآيفون.. وسامسونج تؤكد الموعد الرسمي لإطلاق هواتف Galaxy S23

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يشكل الضوء الأزرق الصادر من الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب والكمبيوتر ضررا كبيرا على العينين قد يؤدى في بعض الأحيان إلى حساسية شديدة إذا تعرض المستخدم لساعات طويلة لاستخدام مثل هذه الأجهزة، كما يسبب عدة مشكلات أخرى حيث يعطل إفراز هرمون الميلاتونين مما قد يتسبب في الإصابة بالأرق الشديد مع الوقت.



تستعد شركة ريلمي الصينية لإطلاق هاتف جديد من الفئة الرائدة ، حيث سيكون على رأس قوائم ا الهواتف التي سيتم إطلاقها في 2023 ، ومن المقرر أن ينافس Realme GT Neo 5 عدد من هواتف أندرويد المميزة من الشركات المنافسة مثل شاومي وأوبو.



يعد تطبيق سناب شات Snapchat أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا والمفضلة لدى كثير من المستخدمين، وعلى الرغم من أن سناب شات متاح في الأصل على الهواتف الذكية فقط ، ولكن من الممكن استخدام سناب شات على الويب أيضًا، من خلال أجهزة كمبيوتر ولاب توب ويندوز أو Mac.



في الوقت الذي يتوق فيه مستخدمو وعشاق هواتف آيفون من شركة آبل الأمريكية لتخفيض هواتفها القادمة أو حتى إصدار هواتف مخصصة ضمن السلسلة بأسعار أقل، تكشف العديد من التقارير والتسريبات أن هذا الأمر هو مجرد أمنيات فقط، وإنما الواقع مختلف تماما حيث ستقوم آبل لا بتخفيض الأسعار ولا حتى بتثبيتها وإنما برفعها إلى مستويات كبيرة.



أكدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية موعد إطلاق هواتف Galaxy S23 الرائدة، وذلك بعد كشف الشركة عن تاريخ إطلاق الهواتف على أحد مواقعها الرسمية، حيث من المقرر أن تعلن سامسونج عنها في بداية شهر فبراير المقبل.



يعتزم تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp إتاحة ميزة مذهلة لمستخدميه لتسهيل نقل البيانات من جهاز لآخر، حيث سيتيح التطبيق نقل البيانات الخاصة بالمستخدمين عبر رمز الاستجابة السريعة QR code .



سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 7 4G يحظي هاتف Oppo Reno 7 بشعبية كبيرة في السوق المصرية، نظرا لأنه يتمتع بإمكانيات وأسعار تنافسية، تجذب العديد من المستهلكين من الشباب، فإذا كنت من عشاق تشكيلة "رينو" متوسطة الفئة من أوبو، سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 7 4G في مصر والسعودية والإمارات.