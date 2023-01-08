أخبار التكنولوجيا| حافظ على عينيك من الضرر.. وفعل الوضع المظلم على هاتفك الآيفون.. وسامسونج تؤكد الموعد الرسمي لإطلاق هواتف Galaxy S23

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
حافظ على عينيك من الضرر.. وفعل الوضع المظلم على هاتفك الآيفون بهذه الطريقة
يشكل الضوء الأزرق الصادر من الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب والكمبيوتر ضررا كبيرا على العينين قد يؤدى في بعض الأحيان إلى حساسية شديدة إذا تعرض المستخدم لساعات طويلة لاستخدام مثل هذه الأجهزة، كما يسبب عدة مشكلات أخرى حيث يعطل إفراز هرمون الميلاتونين مما قد يتسبب في الإصابة بالأرق الشديد مع الوقت.
ينافس شاومي وأوبو.. مواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo 5
تستعد شركة ريلمي الصينية لإطلاق هاتف جديد من الفئة الرائدة ، حيث سيكون على رأس قوائم ا الهواتف التي سيتم إطلاقها في 2023 ، ومن المقرر أن ينافس Realme GT Neo 5 عدد من هواتف أندرويد المميزة من الشركات المنافسة مثل شاومي وأوبو.
بهذه الطريقة.. استخدم سناب شات Snapchat على الويب
يعد تطبيق سناب شات Snapchat أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا والمفضلة لدى كثير من المستخدمين، وعلى الرغم من أن سناب شات متاح في الأصل على الهواتف الذكية فقط ، ولكن من الممكن استخدام سناب شات على الويب أيضًا، من خلال أجهزة كمبيوتر ولاب توب ويندوز أو Mac.
الهواتف الأغلى في 2023 .. صدمة جديدة لمنتظري هواتف آيفون iPhone 15
في الوقت الذي يتوق فيه مستخدمو وعشاق هواتف آيفون من شركة آبل الأمريكية لتخفيض هواتفها القادمة أو حتى إصدار هواتف مخصصة ضمن السلسلة بأسعار أقل، تكشف العديد من التقارير والتسريبات أن هذا الأمر هو مجرد أمنيات فقط، وإنما الواقع مختلف تماما حيث ستقوم آبل لا بتخفيض الأسعار ولا حتى بتثبيتها وإنما برفعها إلى مستويات كبيرة.
سامسونج تؤكد الموعد الرسمي لإطلاق هواتف Galaxy S23 الرائدة.. مواصفات
أكدت شركة سامسونج الكورية الجنوبية موعد إطلاق هواتف Galaxy S23 الرائدة، وذلك بعد كشف الشركة عن تاريخ إطلاق الهواتف على أحد مواقعها الرسمية، حيث من المقرر أن تعلن سامسونج عنها في بداية شهر فبراير المقبل.
واتساب يعتزم إطلاق ميزة مذهلة لنقل البيانات بدلا من Google Drive
يعتزم تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp إتاحة ميزة مذهلة لمستخدميه لتسهيل نقل البيانات من جهاز لآخر، حيث سيتيح التطبيق نقل البيانات الخاصة بالمستخدمين عبر رمز الاستجابة السريعة QR code .
سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 7 4G في مصر والسعودية والإمارات
سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 7 4G يحظي هاتف Oppo Reno 7 بشعبية كبيرة في السوق المصرية، نظرا لأنه يتمتع بإمكانيات وأسعار تنافسية، تجذب العديد من المستهلكين من الشباب، فإذا كنت من عشاق تشكيلة "رينو" متوسطة الفئة من أوبو، سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات هاتف Oppo Reno 7 4G في مصر والسعودية والإمارات.