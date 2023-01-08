طارق الشناوي: لا أعترض على تقديم الشعراوي في عمل فني بشرط

قال طارق الشناوي الناقد الفني، إنه ليس جميع آراء الشيخ محمد متولي الشعراوي سلبية ولكن له آراء إيجابية كثيرة وله الكثير من المحبين والمتابعين في ربوع العالم.

وأضاف طارق الشناوي، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أنه ليس لديه اعتراض علي تقديم شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي في عمل فني ولكن يجب أن يقدم بكامل شخصيته لا الإيجابيات فقط كما يتم في جميع الأعمال الفنية.

وتابع طارق الشناوي أن الشيخ محمد متولي الشعراوي متواجد في الوجدان المصري بقوة أكثر من الفنانين والمطربين والشعراء.