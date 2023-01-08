بتكلفة 63 مليار جنيه.. 264 ألف وحدة سكنية للقضاء على المناطق الخطرة

في طريق القضاء على المناطق غير الآمنة تواصل الدولة المصرية إنجازتها في هذا الملف بعدما كانت تمثل خطرا على ساكنيها ومخاطر كبرى على المجتمع المصري بأكمله.

وفي تقرير عرضته قناة سي بي سي الفضائية في برنامج من مصر؛ أظهر أن الدولة عملت على إقامة مشروعات كبرى للإسكان الحديث للمواطنين، وخصصت ميزانية بالمليارات للقضاء على العشوائيات، حيث استفاد من هذا التطوير 1.2 مليون مواطن في 25 محافظة بإجمالي 264,000 وحدة سكنية وبتكلفة تزيد عن 63 مليار جنيه.

والمناطق الغير آمنة انقسمت إلى 33 منطقة من المناطق الغير آمنة بالدرجة الأولى و269 من المناطق الغير آمنة بالدرجة الثانية بـ 34 منطقة غير الآمنة من الطبقة الثالثة و21 منطقة غير آمنة من الطبقة الرابعة.