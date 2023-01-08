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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر: استثمار 30 مليار دولار في استكشاف وإنتاج المحروقات

صدى البلد

أعلنت الجزائر اعتزامها استثمار أكثر من 30 مليار دولار في مجالي استكشاف وإنتاج المحروقات، لا سيما الغاز الطبيعي، من أجل تحسين إمداد السوق العالمية، مؤكدة طموحها لأن تصبح "أحد أهم مصادر إمداد الغاز في العالم" بفضل مخزون هام من الغاز الطبيعي والارتفاع الأخير المسجل في الإنتاج.

جاء ذلك على لسان مدير شركة سوناطراك للنفط والمملوكة للحكومة الجزائرية توفيق حكار في حديث خص به، المجلة الدولية المختصة بأخبار النفط والطاقة (ميدل ايست ايكونوميك سورفاي).

وأوضح حكار أن هذه الاستثمارات سوف تساهم في تحسين أمن الطاقة وإمداد السوق العالمية بشكل موثوق، مشيرا إلى أنه تم رصد أكثر من 7 مليارات دولار لمشاريع التكرير و البتروكيمياء و تسييل الغاز؛ و هي المشاريع التي ستمكن من "خلق القيمة المضافة في الجزائر و تعزيز قدراتها في مجال التصدير".

وأضاف أنه سيتم تخصيص مليار دولار لتمويل مشاريع متعلقة بالانتقال نحو الطاقات المتجددة ومشاريع استرجاع الغاز المحروق على مستوى مواقع الانتاج و مجمعات الغاز الطبيعي المسال ومشاريع الطاقة الشمسية، وكذلك المشاريع الخاصة بإنتاج و نقل الهيدروجين الأخضر.

وأكد مدير سوناطراك الجزائرية أن الاكتشافات التي تمت في بعض حقول الغاز ستسمح ب"زيادات معتبرة" في حجم الغاز المتوفر للتصدير من خلال أنابيب نقل الغاز أو بواخر النقل.

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