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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ماس كهربائي.. إخماد حريق في سوبر ماركت بالإسكندرية

حريق بسوبر ماركت
حريق بسوبر ماركت

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، في إخماد حريق نشب فى محل بسبب ماس كهربائي بمنطقة رأس التين.

تسبب الحريق فى اندلاع النيران واختراق محتوياته بعد اشتعال النيران فيه فجأه دون إصابات.

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بدأت الواقعة عندما نشب حريق فى محل سوبر ماركت بمنطقة رأس التين التابع لحى الجمرك بالإسكندرية وتسببت النيران فى هلع السكان المتواجدين فى محيط الحريق.

وتلقت الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق بمنطقة راس التين بشارع جودة داخل احد المحلات المغلقة وتوجهت سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتمكنوا من إخماده.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.


 

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