صدور الجزء الثالث من المرجع السبلاوي للكلام المصراوي

صدر حديثا الجزء الثالث من موسوعة اللغة المصرية الحديثة أو اللغة العامية أو المحكية، تحت عنوان “المرجع السبلاوي للكلام المصراوي”، للدكتور ناصر سبلة.

يقول المؤلف عن كتابه:

على الرغم من أنها ليست المحاولة الأولى بل هي حوالي السادسة على مر السنين منذ بدأ يوسف المغربي كتابه “دفع الإصر عن كلام أهل مصر” في القرن السادس عشر، ثم وفا أفندي القوني في القرن التاسع عشر ثم العلامة أحمد تيمور باشا في القرن العشرين، مرورا بسقراط سبيرو في نهاية القرن التاسع عشر ولكن كان قاموسه للقارئ الإنجليزي ومثله في سبعينيات القرن العشرين للدكتور سعيد البدوي وقاموسه يعتبر هو النسخة الأكثر اكتمالا ولكن كما قلنا كان القاموس باللغة الانجليزية. فيأتي المرجع السبلاوي متضمنا جميع القواميس السابق ذكرها مترجما منها قاموسي سقراط سبيرو وسعيد البدوي. ومضيفا إليها الآتي:

- محاولة تأصيل كلماتنا من اللغة المصرية القديمة ومن اللغة القبطية.

- إضافة الكلمات الغارقة في صعيديتها ولم يلتفت كل هذه القواميس للكلمات الصعيدية. بالاضافة للأمثال الصعيدية.

- لم يتجاهل الكتاب تعب سقراط سبيرو والسعيد البدوي في الترجمة إلى الإنحليزية فاحتفظ بالترجمة حتى يفيد القارئ الضليع باللغة الإنجليزية.

- تم ترتيب كل هذه الكلمات حسب الجذر وترتيب الحروف الأبجدية. والجزء التالت وحده به أكثر من ألفين جذر.. وهو الذي يبدأ من الغين حتى الياء.

يذكر المؤلف أن بعض مادة الكتاب تم جمعها من أفواه من قابلهم أو اشتركوا في مجموعته “المرجع السبلاوي للكلام المصراوي” على الفيس، حيث كانوا هم مدده لكلمات تتداول في عزب ونجوع وقرى لم تكن لتصل إلى مسامعه أبدا لولا ثورة الفيس بوك.

وبصدور هذا الجزء الثالث يكون قد اكتمل المشروع الذي بدأه دكتور ناصر سبلة منذ خمسة عشر عاما.