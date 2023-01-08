صحف الإمارات: مصر تؤكد على ضرورة استقرار ليبيا وخروج المرتزقة.. أصوات القذائف تخترق هدنة عيد الميلاد في أوكرانيا

العراق.. السوداني يسابق الزمن في مواجهة الانقسامات

«الرئاسي اليمني»: إجراءات لتجفيف مصادر تمويل «الحوثيين»

30 مليار يورو حصيلة المساعدات الغربية لأوكرانيا

إيران تعدم رجلين بسبب الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد من القضايا والأحداث على الصعيد الدولي والإقليمي.

وفي صحيفة “الاتحاد”، أكدت مصر، مجدداً، دعمها وحدة واستقرار ليبيا، ودعمها مؤسسات الدولة، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، مرحبة بنتائج اجتماع رئيسي النواب والدولة بليبيا، والذي عقد أمس الأول في القاهرة، والاتفاق على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها وإجراء الانتخابات.

واعتبرت وزارة الخارجية المصرية، أمس، توافق رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها، بمثابة خطوة مهمة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وشدد المتحدث باسم الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، على أهمية استكمال الإجراءات المتمثلة في القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية، وتوحيد المؤسسات الليبية، مشيداً بدور مجلسي النواب والدولة في اضطلاعهما بمسؤولياتهما.

ونوّه بأهمية مسار اللجنة الدستورية المكونة من المجلسين، والذي انطلقت جولاته من القاهرة في أبريل 2022 برعاية الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنه المسار الرئيسي الذي يجسد إرادة الشعب الليبي باعتباره جاء بملكية ليبية خالصة من جانب المؤسسات الليبية ذات الاختصاص، وبهدف استيفاء جميع الأطر التي تتيح تنفيذ التسوية السياسية نحو المستقبل.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية عن التطلع لاستكمال المجلسين لبقية مهامهما في الفترة المقبلة، مؤكداً أن بلاده ستظل دائماً داعمة لخيارات الشعب الليبي، ومساندة لدور المؤسسات الليبية، بما يفضي إلى تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من أراضيها، والحفاظ على سيادتها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري باريس وبرلين ذات الصلة.

وفي الملف العراقي، يسابق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الزمن لتنفيذ وعوده الانتخابية والتغلب على الانقسامات الداخلية، أملاً في قطع الطريق على عودة المواجهات بين القوتين السياسيتين الأبرز في العراق «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي» الحاضنة السياسية للحكومة.

وبحسب مصادر مطلعة، ناقش الاجتماع الأخير لـ «الإطار التنسيقي»، الذي حضره السوداني، سبل منع عودة التوتر بين «التيار الصدري» و«الإطار»، فيما منح الأخير مهلة 6 أشهر لتنفيذ البنود الرئيسة في البرنامج الحكومي.

وأفادت المصادر لـ «الاتحاد» بأن هناك مخاوف من تعطيل العمل الحكومي مع وجود أكثر من 500 درجة وظيفية عليا يشغلها موظفون ينتمون لـ «التيار الصدري»، إذا تأخر تنفيذ البرنامج، مع تحرك محتجين في محافظات العراق للمطالبة بالخدمات والوظائف. وتوقعت المصادر إجراء تغييرات كبيرة خلال الأشهر المقبلة لنحو 1000 مسؤول سياسي وأمني وعسكري، ليحل محلهم قيادات من «الإطار التنسيقي» أو مقربون من قياداته.

واعتبرت المصادر أن سلسلة قرارات اتخذها السوداني تكشف عن مساع جادة لمكافحة الفساد، وفق رؤية متفق عليها ضمناً بين معظم القوى في السلطة أو خارجها، وهو ما يمنحه فرصة للمضي قدماً. وكان السوداني أعلن استعادة العراق نحو 182 مليار دينار (124 مليون دولار أميركي) من أصل نحو 2.5 مليار دولار منهوبة ضمن ما يُعرف باسم «سرقة القرن».

ويرى المحلل السياسي محمد علي الحكيم أن العملية السياسية في العراق لا تزال تعاني الخلافات، ونجاح حكومة السوداني في ظل تلك الخلافات يحتاج إلى حكمة. وأوضح في تصريح لـ «الاتحاد» أن خطوات الإصلاح تصطدم بصخرة الخلافات بين الأحزاب والقوى السياسية.

إلى ذلك، دعا السوداني، إلى العمل الجاد لكي يبقى جهاز مكافحة الإرهاب في أعلى مستوى من الجاهزية والإمكانيات، ودعمه بالكفاءات القتالية المميزة.

وأكد السوداني، خلال زيارته مقر قيادة جهاز مكافحة الإرهاب واجتماعه مع قيادات الجهاز، ضرورة مراجعة عمل جهاز مكافحة الإرهاب على مستوى الاستعداد والتدريب، وألا توجد في الجهاز سوى الكفاءات القتالية المميزة، واعتماد الكفاءة والمهنية في إشغال المناصب، وأهمية تحديث القدرة التسليحية لجهاز مكافحة الإرهاب، حسب بيان للحكومة العراقية.

وفي الملف اليمني، أكد مجلس القيادة الرئاسي، أمس، اتخاذ الإجراءات كافة لتجفيف مصادر تمويل ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، وتأمين المنشآت الوطنية، وردع أي تهديدات إجرامية ضد اليمنيين والسلم والأمن الدوليين، بدعم ومساندة من تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وجدد المجلس، في اجتماع عقد أمس برئاسة رشاد العليمي، دعمه للسياسات الحكومية، والمضي قدماً في تنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيات «الحوثي»، منظمة إرهابية.

وناقش الاجتماع، الأوضاع الإنسانية، والاقتصادية، والسياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك الإجراءات والخيارات الحكومية التي قادت إلى الحد من آثار التداعيات الكارثية للهجمات الإرهابية «الحوثية» على المنشآت النفطية، وحرية التجارة العالمية.

وفي الاجتماع، عرض رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، موجزاً حول السياسات الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والنقدي، والخدمي، والسلعي، والإبقاء على عجز الموازنة العامة عند مستوياتها الآمنة، وبما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة.

كما استمع مجلس القيادة الرئاسي، إلى مقترحات، وإحاطات إضافية من رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي، ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزيري المالية والنفط، سالم بن بريك، وسعيد الشماسي بشأن المقاربات المنسقة مع الجهات المعنية للمحافظة على مسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وتمكين اليمن والسلطات المحلية من تحصيل مواردها السيادية كافة.

وأشاد مجلس القيادة الرئاسي بالإصلاحات المهمة في المنظومة المالية التي تمكن الحكومة قريباً من استيعاب التعهدات الاقتصادية الواعدة كافة من الأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية، والشركاء الدوليين في مختلف المجالات. كما شجع على إنهاء التشوهات النقدية في أسعار الصرف، بما في ذلك وقف المضاربة، واستنزاف الاحتياطي من العملات الصعبة، والسيطرة على قيمة العملة الوطنية التي حققت استقراراً نسبياً خلال الفترة الماضية، بين 1100 - 1200 ريال للدولار الواحد، مقارنة مع 1800 ريال خلال عام 2021.

واتخذ المجلس، عدداً من القرارات ذات الصلة، شملت تشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذ المعالجات الفورية بشأنها.

كما وجّه مجلس القيادة الرئاسي الحكومة، بالعمل على تقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته، باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل، بما في ذلك تبسيط الإجراءات في المنافذ السيادية كافة، ومكافحة التهريب، ومنع تحصيل أي رسوم غير قانونية.

وفي صحيفة “البيان”، تردد دوي القذائف اليوم السبت بمحيط الشوارع شبه الخالية في مدينة باخموت الأوكرانية، مركز أعنف قتال حالي في الغزو الروسي لأوكرانيا، على الرغم من إعلان موسكو وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الميلاد الذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية اليوم.

ولحق الدمار بالمدينة التي هجرها معظم سكانها البالغ عددهم قبل الحرب 70 ألفا ويخاطر فيها الآن متطوعون بالمساعدات الإنسانية بحياتهم لدعم أولئك الذين ظلوا فيها.

وقالت موسكو اليوم السبت إن قواتها في أوكرانيا ستُبقي على وقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين حتى منتصف الليلة، على الرغم من رفض أوكرانيا لهذا العرض.

وفي منشور على فيسبوك، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية قصفت عشرات المواقع والتجمعات السكنية على امتداد خط المواجهة اليوم السبت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات تظهر أن موسكو لا يمكن الوثوق بها.

وأضاف في خطاب مصور "كانوا يقولون شيئا عن وقف مفترض لإطلاق النار. لكن الحقيقة هي أن القذائف الروسية أصابت مجددا باخموت ومواقع أوكرانية أخرى".

وقالت روسيا إن قواتها ردت بنيران المدفعية فقط عندما أطلقت عليها القوات الأوكرانية النيران.

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي الأوكراني أن قيمة المساعدات والقروض التي تلقتها أوكرانيا في العام الماضي تجاوزت ما يعادل 30 مليار يورو.

وأوضح البنك أن نحو 40 % من هذه المساعدات تم تقديمها من الولايات المتحدة، وأن نحو 25 % تم تقديمها من الاتحاد الأوروبي، ونحو 8 % من صندوق النقد الدولي، كما قدمت ألمانيا 5 % أخرى. بذلك وصل حجم الدعم المقدم إلى أوكرانيا قرابة 16 % من إجمالي الناتج المحلي الأوكراني قبل اندلاع الحرب. وأفادت تقديرات لوزارة الاقتصاد الأوكرانية بأن إجمالي الناتج المحلي الأوكراني تراجع في 2022 بسبب الحرب بنسبة تزيد على 30 %.

وفي صحيفة “الإمارات اليوم”، نفّذت إيران، أمس، حكمَي إعدام بحق رجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات التي أثارتها وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر الماضي، وبذلك، يرتفع عدد عمليات الإعدام على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران إلى أربعة.

ودعت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، أمس، إلى تعزيز الدعم للمتظاهرين في إيران، فيما دعا رئيس الكتلة البرلمانية للحزب البافاري الألماني، ألكسندر دوبرينت، إلى فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني.

ونُفذّت عمليّتا الإعدام شنقاً، رغم الحملة التي قامت بها مجموعات حقوقية دولية للعفو عن الرجلَين، وهما «محمد مهدي كرامي وسيد محمد حسيني»، واستنكرت منظمة العفو الدولية المحاكمة الجماعية السريعة للرجلين.

ومن جهته، قال والد كرامي لوسائل إعلام إيرانية، إن محامي العائلة لم يتمكن من الوصول إلى ملف قضية ابنه.

وقال محامي الدفاع عن كرامي، محمد أغاسي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، إن كرامي لم يسمح له بلقاء أخير مع عائلته قبل إعدامه، مشيراً إلى أنه كان بدأ إضراباً عن الطعام كنوع من الاحتجاج.

وكان والدا كرامي نشرا في ديسمبر الماضي مقطع فيديو يتوسلان فيه القضاء للعفو عن ابنهما، وقال الوالد: «بكل احترام أطلب من القضاء، أتوسّل إليكم، أطلب منكم إلغاء عقوبة الإعدام في قضية ابني»، واصفاً ابنه بأنه «بطل كاراتيه وعضو في الفريق الوطني لإيران».