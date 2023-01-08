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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيضانات قوية تضرب شمال غرب أستراليا وتعزل الكثير من البلدات

أرشيفية
أرشيفية

أفادت هيئة الأرصاد الجوية الأسترالية اليوم الأحد بأن فيضانات قوية ضربت شمال غرب أستراليا أدت إلى عزل بلدات كثيرة مع استمرار الأحوال الجوية السيئة التي بدأت قبل أيام.

وكانت بلدة فيتزروي كروسينج التي يبلغ عدد سكانها نحو 1300 نسمة من بين أكثر المناطق تضررا مع نقل الإمدادات جوا بسبب الطرق التي غمرتها مياه الفيضانات.

وقال مكتب الأرصاد الجوية اليوم الأحد إن هطول الأمطار خفت مع تحول الإعصار السابق شرقا إلى الإقليم الشمالي ولكنه حذر من استمرار حدوث "فيضانات كبيرة محطمة للأرقام القياسية" في منطقة كيمبرلي بولاية أستراليا الغربية.

وحذرت أجهزة الطوارئ في الولاية السكان في مجتمعات صغيرة أخرى من ارتفاع منسوب المياه في المنطقة التي تشمل منتجع بروم الواقع على بعد نحو ألفي كيلومتر شمالي عاصمة الولاية بيرث.

وقالت السلطات إن الفيضانات هي الأسوأ في تاريخ الولاية، بينما وصفها رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي أمس السبت بأنها "مدمرة" وتعهد بتقديم مساعدة اتحادية.

وقالت السلطات أمس السبت إنه تم استخدام طائرات قوات الدفاع الأسترالية لمساعدة البلدات المتضررة من الفيضانات.

 

استراليا فيضانات الأرصاد الاحوال الجوية

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