كونداليزا رايس تعود من جديد بمقال عن أوكرانيا.. وروسيا تسخر منها

عادت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كونداليزا رايس، للظهور على الساحة الدولية من جديد، عبر مقال مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي السابق، روبرت جيتس، لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقالت رايس فيه إن موسكو عازمة على الحفاظ على السيطرة على الأراضي التي صوتت لتصبح جزءا من روسيا وسط الهجوم العسكري على أوكرانيا، لافتة وجيتس فيه إلى أن الهزيمة ليست خيارًا أمام الرئيس الروسي.

وأضاف الوزيران: "بالنسبة إلى بوتين الهزيمة ليست خيارا. لا يمكنه التنازل لأوكرانيا عن المقاطعات الشرقية الأربع التي أعلنها جزءا من روسيا".

ولفت: "إذا لم يتمكن من النجاح عسكريا هذا العام، فيجب عليه الاحتفاظ بالسيطرة على المواقع شرقي وجنوبي أوكرانيا التي توفر نقاط انطلاق مستقبلية لتجدد الهجمات للسيطرة على بقية ساحل البحر الأسود الأوكراني، والسيطرة على منطقة دونباس بأكملها ثم التحرك غربا".

وأكدا أن معظم القدرة الصناعية والثروة المعدنية لأوكرانيا تحت السيطرة الروسية، في حين عانت البنية التحتية والاقتصاد الأوكرانيين بشكل كبير.

ولفت الجانبان إلى أن الآمال معلقة على بوتين للتحلي بالصبر لتحقيق أهدافه، مشددين على أن كييف تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على المساعدات الغربية ويجب على الولايات المتحدة زيادة إمداداتها العسكرية إلى أوكرانيا إذا أرادت أن تطرد القوات الأوكرانية القوات الروسية.

ويقول المقال المشترك: "في غياب انفراجة أوكرانية كبيرة أخرى ونجاح ضد القوات الروسية، ستزداد الضغوط الغربية على كييف للتفاوض على وقف إطلاق النار مع مرور أشهر من الجمود العسكري".

أوكرانيا تعتمد على الأسلحة والمعدات والقروض الغربية

من جانبه، سخر السيناتور الروسي، ألكسي بوشكوف، من حديث رايس في المقال بأن أوكرانيا تعتمد على الأسلحة والمعدات والقروض الغربية.

وحسب “روسيا اليوم”، كتب بوشكوف على "تليجرام"، اليوم الأحد: "أعلنت رئيسة الخارجية الأمريكية السابقة كوندوليزا رايس أن القدرة العسكرية والاقتصادية الأوكرانية تعتمد على الولايات المتحدة بشكل كامل تقريبا. هذا ما كتبته في صحيفة واشنطن بوست".

وأضاف "هل يعد ذلك سرًا بالنسبة لأحد؟ إنها اكتشفت أمريكا بالفعل!. إنه أمر واضح للعالم كله. أوكرانيا ليست دولة تابعة للولايات المتحدة، ومكانتها أقل بكثير، واعتمادها (على الولايات المتحدة) مطلق. نعم، رايس ليست هنري كيسنجر أو باتريك بوكانان فهي لا تولد أفكارا جديدة، بل أفكارا عادية معروفة للجميع".