تعرف على الحالة المرورية في مختلف شوارع وميادين القاهرة| فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن الحالة المرورية اليوم الأحد 8 يناير 2023 في مختلف شوارع وميادين القاهرة.

واستعرض مراسل صدى البلد هاني النحاس، الجولة المرورية، حيث شهدت معظم الطرق والمحاور سيولة مرورية كاملة في محافظتي القاهرة والجيزة، وذلك تزامنا مع العطلة الرسمية بالدولة.

إغلاق جزء من كوبري شارع فيصل

وقال مراسل صدى البلد هاني النحاس، إن الإدارة العامة للمرور الجيزة أغلقت جزء من كوبري شارع فيصل المنزل المؤدي إلى شارع السودان لاستكمال الأعمال الخاصة بمشروع الفريق كمال عامر، وتم إفتتاحه الآن.

