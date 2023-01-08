«مسيحي وجئت أقرأ له الفاتحة».. مدير مؤسسة الشعراوي يكشف عن بعض نماذج محبته

محبة لا تتوقف عند المسلمين

"لا تتوقف محبته عند المصريين فقط، أو المسلمين وحدهم، بل يقصده الجميع ويزور قبره المسيحيون أيضاً".. بهذه الكلمات كشف مدير مؤسسة الشعراوي الخيرية، عن المحبة الجماهيرية الغامرة التي يحظى بها إمام الدعاة الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي.

محبة لا تتوقف عند المسلمين

وبحسب الشيخ عبد الرحمن مصطفى، مدير مؤسسة الشعراوي، إن مسألة الهجوم على الشيخ لا تزيده إلا قوة ومحبة في النفوس، فيكفيه أنه رغم انتقاله وانتقال جميع أبنائه سوى واحد فقط ولا يستطيع أن يرد على مطلقي الهجمة المشبوهة ضد والده لتقدمه في العمر، هناك الآلاف ممن تكفلوا بحق الرد والدفاع عنه ضد مطلقيها.

وقال مدير مؤسسة الشعراوي، لـ صدي البلد، إن الشيخ الشعراوي أكبر من هجوم يدار عليه، فهو إمام الدعاة الذي ملأ الأرض نوراً وبياناً للحق وأفاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، موضحاً أن ضريح الشيخ الشعراوي موجود في مسقط رأسه بقرية دقادوس بمحافظة الدقهلية ويزوره الناس كل يوم، حتى أن الأوروبيين يأتون إليه لزيارته.

وروى الشيخ عبد الرحمن مصطفى، موقفاً يبرز محبة الشيخ في نفوس اتباع الأديان المختلفة والتي لا تتوقف عند المسلمين وحدهم، قائلاً: "ذات يوم زار ضريح الشيخ الشعراوي رجل مسيحي وقال لي"انا مسيحي وجئت لزيارة الشيخ الشعراوي وأقرأ له الفاتحة".

وشدد على أن الحملة التي تدار للهجوم على الشعراوي وتظهر بين حين وآخر يقوم بها بعض المنتفعين بهدف الشهرة على القنوات.

تغاضينا عن التطاول ليس لخوف

فيما استنكرت سعاد الشعراوي، حفيدة الشيخ محمد متولي الشعراوي، الهجوم الذي يتعرض له جدها الراحل من عدد من الشخصيات العامة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” والمذاع عبر قناة الحدث اليوم: "طلعوا حاجة غلط عملها تستاهل الهجوم ده الشعراوي لا يحتاج لمن يدافع عنه"، مضيفة: “الأيام الأخيرة شهدت زيادة في حجم الانتقادات الموجهة للإمام الراحل، كما أن البعض تطاول عليه”.

وشددت حفيدة الشيخ الراحل: "ما دفعنا للرد الهجوم المبالغ فيه وكم من المرات تغاضينا عن التطاول ليس لخوف ولكن لأن الجميع يعرف من هو الشعراوي.

رمز العلم والوطنية والعطاء

في حين أكد الدكتور أسامة الأزهري، أن الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي رمز العلم والوطنية والعطاء المصري لكل العالم العربي والإسلامي، لكن البعض لهم ثأر مع الإمام الشعراوي لسبب مجهول.

وأضاف عبر الفيس بوك: يقول أحدهم في رواياته: (إن الصحابة الكرام قتلة ودواعش) فليس غريبًا أن يقول مثل هذا عن الإمام الشعراوي الذي حمى الناس من التطرف والإرهاب.. وقال إن الإمام الشعراوي ضد الأقباط فيرد عليه رأس الأقباط البابا شنودة إذ يقول في رثاء الإمام الشعراوي: (لقد تأثرنا كثيرا لوفاة صاحب الفضيلة الشيخ متولي الشعراوي، فهو رجل عالم متبحر في علمه، وهو أيضا محبوب من الآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف، وموضع ثقة من كثيرين في كل ما يبديه من رأي، وقد عاش واعظًا وكاتبًا وشاعرًا، وضعفت صحته في الأيام الأخيرة، وأراد له الله أن يستريح من تعب هذه الدنيا، وقد جمعتني به أواصر من المودة والمحبة في السنوات الأخيرة من عمره، وكنا نقضي وقتا طيبا معا وكان أيضًا تجمعنا روابط من محبة الأدب والشعر، نطلب العزاء لكل محبيه ولأسرته).

وشدد على أن الشعب المصري لا يخدعه أحد، ولا يتعالى عليه أحد، بل يعرف الصادق من الكاذب.