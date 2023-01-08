علاوة التضخم وزيادة 360 ألف موظف.. مخاوف من إضراب 2.5 مليون ألماني بنهاية يناير.. الآثار الاقتصادية لحرب روسيا تعصف بالموظفين.. وجولة مفاوضات منتظرة مع سلطات برلين

يبدو أن مسلسل الإضرابات مستمر داخل الدول الأوروبية في أعقاب الآثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على شعوب الغرب، وفي أحدث حلقات هذا المسلسل، هو التهديد بإضراب يعد من أكبر إضرابات ألمانيا إذا تم تنفيذه حيث يشمل 2.5 مليون موظف من العاملين بالخدمة العامة الألمانية سواء المحلية منها أو الفيدرالية.

والتهديد الذي قد يدخل حيز التنفيذ في نهاية هذا الشهر، بعد جولة المفاوضات المنتظرة في 24 يناير، يتوقف تنفيذه عن مدى استجابة السلطات الفيدرالية والمحلية لمطلبين أساسيين، وهما علاوة التضخم المعفاة من الضرائب، والمطالب بزيادة الموظفين بـ360 ألف موظف جديد داخل قطاعات الخدمة العامة المختلفة، وفي السطور التالية نستعرض قصة أكبر أزمة محتملة لإضراب داخل ألمانيا.

تهديد مباشر.. إضراب شامل

وفي لغة حاسمة، حذر رئيس نقابة موظفي الخدمة المدنية بألمانيا، أولريش سيلبرباخ، من الإضرابات في القطاع العام، قائلا "الطريقة التي أفسر بها تصريحات أصحاب العمل، لن تتوقف فقط مع الإضرابات التحذيرية، فإذا استمر الشغط عليهم برفض طلباتهم فسوف يأتون إلينا بالمطالب بأنفسهم، فأنا لا أستبعد إضراب عام وحينها سيصبح الأمر غير مريح حقًا ".

وأضاف سيلبرباخ أن محاولة السيطرة على أسعار الطاقة لم تكن كافية على الإطلاق، وهو ما يزيد الضغط على الموظفين، ويجب أن تكون هناك حلولا لتلك الأزمة، مع تزايد ضغوط التضخم في الأسعار، وأضاف: "تكثيف العمل في القطاع العام يتقدم، ولن يكسب موظفي القطاع العام أبدا مثل القطاع الخاص، ولكن يجب ألا يكون الفارق في الدخل بينهم بعيدا".

القول الفصل في 24 يناير

ويبدو أن تصريحات رئيس النقابة هي ورقة ضغط استباقية، وذلك قبل 24 يناير المقبل، موعد بدء المفاوضات الجماعة بين نقابة موظفي الخدمة العامة المحلية والفيدرالية وبين الحكومات المحلية والفيدرالية للمطالبة بزيادة الدخل بدخل إضافي بنسبة 10.5%، ولكن ما لا يقل عن 500 يورو إضافية في الشهر.

المخيف في الأمر أن عدد موظفي تلك النقابة يبلغ 2.5 مليون موظف فيدرالي ومحلي، وهو رقم يهدد بشلل تام في معظم قطاعات الدولة إذا ما دخلوا في إضراب شامل، ويبدو أن الأمر قد يتعقد بالفعل في ظل رفض تلك المطالب، حيث رفضت رابطة جمعيات أرباب العمل البلدية المطالب ووصفتها بأنها "لا يمكن تحملها".

قد تكون أقوى من إضرابات 2020

وقد كان لتلك الشريحة من الألمان إضرابا سابقا في 2020، حيث كانت أزمة فيروس كرونا في أشدها، وحينها تأثرت العيادات ومراكز الرعاية النهارية والنقل المحلي وبنوك الادخار بالإضرابات داخل معظم مقاطعات ألمانية، رغم أنها كانت إضرابات تحذيرية وليست شاملة.

وما حدث في 2020، بالتأكيد سوف يكون أهون مما قد يحدث في 2023 والحديث عن إضراب شامل، فبالتأكيد سوف يكون إضراب 2023 في حال تنفيذ النقابة تهديدها، ستكون أقوى وأكثر إيلاما مما حدث في 2020.

الأزمة تكمن في علاوة التضخم

وتعود جذور الأزمة إلى مطالبة مظوفي الخدمة العامة بالحصول على علاوة التضخم المعفاة من الضرائب، والتي استفاد منها العاملون في القطاع الخاص فقط، وهو ما دفع النقابات العمالية بالاستفادة من تلك العلاوة.

وتقول نقابة موظفي القطاع العام الفيدرالي والمحلي، أنه لا يوجد تفسير منطقي لقصر الاستفادة من تلك العلاوة على الاقتصاد الحر فقط، فيجب أن يحصل موظفو الدولة وموظفو الخدمة المدنية أيضًا على مكافأة تضخم معفاة من الضرائب تصل إلى 3000 يورو، وهذا ما طلبته النقابة في رسالة إلى رئيس وزراء بادن فورتمبيرغ وينفريد كريتشمان (الخضر).

وتهدف تلك العلاوة إلى تحقيق معادلة متساوية طويلة الأجل للقوة الشرائية، ودخل المواطن الألماني، وذلك بدراسة واقعية لظروف الاقتصاد في ظل التغييرات التي تحدث على الظروف الاقتصادية مع أوضاع العالم ما بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وهذا الأمر أشارت إليه نقابة موظفي الخدمة العامة، وذلك حين تحدثوا عن مفاوضات 2021، حيث قالوا إننا توصلنا مع أرباب العمل إلى اتفاق عبر مفاوضة جماعية في نوفمبر 2021، واعتقد الجانبان حينها أنهما توصلا إلى حل وسط جيد، ولكن مع هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير 2022 ، كانت جميع التوقعات الاقتصادية التي تم بناء الاتفاق عليها غير صحيحة.

العلاوة ليست الأزمة الوحيدة

والعلاوة ليست الأزمة الوحيدة التي تتحدث عنها نقابة موظفي الخدمة العامة، حيث هناك أزمة أخرى تتعلق بالمطالبة بزيادة عدد الموظفين في القطاعات المختلفة رغم العدد الكبير الحالي البالغ 2.5 مليون موظف.

وتدعو الرابطة الألمانية لموظفي الخدمة المدنية الدولة إلى زيادة الاستثمار في الموظفين المؤهلين، لأنه على الرغم من الزيادة في عدد الموظفين في السلطات، إلا أن هناك نقص في المتخصصين على الصعيد الوطني الألماني.

وعلى الرغم من الزيادة في عدد الموظفين ، هناك نقص في الموظفين في السلطات لتكون قادرة على التعامل مع مجموعة المهام المتزايدة باستمرار، حيث يوجد مطالب بتوظيف 360 ألف متخصص مطلوب على الصعيد الوطني في القطاع العام.

وتبرر النقابة هذا الطلب بأن هناك حوالي 1.3 مليون موظف حكومي سيتقاعدون في السنوات العشر القادمة، في المقابل ، هناك أكثر من 250000 شاب فقط كانوا في تدريب مهني مع الحكومة الفيدرالية أو الحكومية أو المحلية في عام 2021.

وذكر سيلبرباخ: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها منع الموظفين من أن يصبحوا ضحايا عبء عملهم ، وفي ضوء ذلك ، لا أحد يرغب في العمل في القطاع العام بعد الآن، وهذا المطلب من أجل جعل العمل في السلطات أكثر جاذبية، وذلك بالإضافة إلى زيادة الراتب" .

نقص بالعمالة الماهرة في القطاع العام

وأظهرت دراسة ألمانية أن ما لا يقل عن مليون عامل ماهر سيكونون مفقودين من القطاع العام بحلول نهاية هذا العقد، وطالبت الدراسة بضرورة العمل على سد هذه الفجوة، ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن يكون هناك تخطيط طويل الأجل للموظفين، ودفع المزيد من التدريب وتعزيز العمل الصديق للأسرة داخل السلطات.