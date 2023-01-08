قصة حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي بعطارة وسط البلد

أثارت سامية جاهين ابنة الشاعر صلاح جاهين موجة واسعة من الجدل بسبب بيع عشبة تسمى الزيتون الإسرائيلي داخل أحد محلات العطارة بمنطقة وسط البلد.

الزيتون الإسرائيلي في مصر

كتبت سامية جاهين تجربتها مع الزيتون الإسرائيلي من خلال منشور على الفيسبوك حيث أشارت إلى أن وجوده داخل محل عطارة بوسط البلد له دلالة سياسية.

لم ينل منشور ساميه إعجاب متابعيها، بينما هاجمها الكثيرون على معاملتها السيئة للبائعة الموجودة بمحل العطار وفسر أحد المتابعين وجود الزيتون الإسرائيلي داخل مصر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.