تفاصيل حالة مكة ومودة.. عمرهما 5 أشهر وتعانيان من ضمور العضلات الشوكي

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية حية لحالة جديدة من حالات ضمور العضلات الشوكي، حيث استغاثت أسرة الطفلتين التوأم مكة ومودة أحمد حسن، اللتين تبلغان من العمر 5 أشهر، وتقطن بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة.. فما قصتهما؟

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تحدثت الأم أمنية حسن عن حالة التوأم مكة ومودة عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة: “خلينا نقول إن اللي حصل لهم أمر ربنا ونفذ وإحنا راضيين يا رب بقضائك الحمد لله ولكن قلوبنا حزينة”.

وأضافت الأم في منشورها، الذي لاقى تفاعلا واسعا: “مكة ومودة كانوا مولودين كويسين وطبيعيين تماما للشهر الثانى من عمرهما، وفي الشهر الثالث فقدوا أعصابهم ومبقوش يتحركوا.. وإحنا طبيعى كأهلهم مش هنسكت وهندور على سبب عدم حركتهم، وروحنا لبدل الدكتور دكاترة كتير، إن حد يشخص حالتهم صح أو يقول إنه مش عارف ويحولنا على المكان الصح، لكن دا محصلش، كله شخّص غلط وكله طلع علاج غلط ويوم عن يوم حالة البنات بتسوء وإحنا كل دا بنسعى عشان نعرف هما ما بيخفوش ليه؟!”.