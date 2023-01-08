لأول مرة.. دول أوروبية تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "شتاء دافئ في أوروبا"، وذكر التقرير أن العديد من دول أوروبا تشهد درجات حرارة مرتفعة هذا الشتاء، كما أن منتجعات التزلج الأوروبية المزدحمة عادة خلت جراء قلة الثلوج.



تساقط الثلوج بكثرة على المساحات الخضراء والمتنزهات



وأضاف التقرير أن وكالة الطقس الألمانية قالت، إن هذا الطقس لم يسجل منذ عام 1881، كما أن بولندا ألغت فعاليات للتزلج كانت مقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن فرنسا عزت درجات الحرارة المرتفعة إلى كتلة من الهواء الدافئ تحركت نحو أوروبا.



وتابع التقرير، إن درجات الحرارة تأتى بعد عام من الطقس المتطرف بسبب الاحترار العالمى، كما شهدت أوروبا فى العام المنصرم موجات حر شديدة.



وفى وقت سابق، شهدت مدينة بيلاجوا الإسبانية، التساقط الأول للثلوج مبكرا وذلك فى فصل الخريف، حيث شهدت المدينة هطول أمطار تصاحبها ثلوج، ورصدت الصور التى نشرتها وكالة الأنباء الأوروبية حالة الطقس في إسبانيا وتساقط الثلوج بكثرة على المساحات الخضراء والمتنزهات.