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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل لرئيس السنغال بعد مصرع 40 شخص بحادث مروري

الرئيس السنغالي ماكي
الرئيس السنغالي ماكي سال

أعلنت السنغال، اليوم الأحد، الحداد الوطني لمدة 3 أيام في أعقاب الحادث المروري الذي وقع وسط البلاد وأسفر عن مصرع 40 شخص.

وأعرب الرئيس السنغالي ماكي سال، عبر صفحته الرسمية على "تويتر" عن أسفه إثر الحادث الأليم معزيا أسر الضحايا، وأعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات السنغالية، مصرع 40 شخصًا على الأقل وإصابة قرابة 100 آخرين إثر حادث مروري في مدينة كافرين وسط البلاد.

ونقل موقع "سيني نيوز" المحلي أن الحادث الذي وقع حوالي الساعة الثانية صباح اليوم الأحد نتيجة اصطدام حافلتين، أسفر عن مصرع 40 شخصًا على الأقل فيما أصيب قرابة 100 آخرين.

السنغال حادث مروري

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