رئيس الفيفا عن وفاة الكاميروني مبامي : أخبار حزينة .. ارقد في سلام موديستي

أعرب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن أسفه بعد وفاة الدولي الكاميروني السابق موديستي مبامي أمس السبت إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز 40 عاما في باريس فرنسا.



وشارك إنفانتينو عبر موقع انستجرام بعد ساعات قليلة من تأكيد وفاة مبامي، صورة للاعب مع تعليق "هذه أخبار حزينة ، ارقد في سلام موديستي مبامي ".



كان مبامي موديستي لاعبًا ذكيًا وقويًا في بدايته ، وقد أمضى معظم حياته الكروية في ممارسة مهنته في فرنسا لسيدان وباريس سان جيرمان حيث فاز بكأس فرنسا مرتين ومرسيليا قبل أن يقضي فترات في إسبانيا مع الميريا والصين والمملكة العربية السعودية وكولومبيا.



ولا ينسي أحد هدفه التاريخيفي ربع النهائي ضد البرازيل في أولمبياد سيدني 2000 في أستراليا مع الكاميرون التي فازت بالميدالية الذهبية في هذا الحدث.



وكان مبامي الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 40 عاما جزءا من منتخب الكاميرون الذي لعب نهائي كأس القارات فيفا 2003 في فرنسا. بطولة طغت عليها وفاة مايسترو خط الوسط الكاميروني مارك فيفيان فوي بسبب مشاكل في القلب خلال مباراة نصف النهائي مع كولومبيا في ليون.