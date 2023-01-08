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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لدعمه أمام الاتحاد.. أحمد حسن: الزمالك يخصص حافلات لنقل جماهيره إلى الإسكندرية

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن مجلس إداراة نادي الزمالك، قرر تخصيص  حافلات لنقل عدد من جماهير القلعة البيضاء إلى الإسكندرية، لدعم الفريق أمام الاتحاد ، في المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الإسكندرية،ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ": "الزمالك يقرر تخصيص حافلات لنقل الجماهير لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدوري".


كان مجلس إدارة الزمالك حجز قطارا بالكامل لنقل جماهيره إلى أسوان، لدعم الفريق ضد أسوان في المباراة التي أقيمت الإثنين الماضي، وانتهت بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.

مرتضى منصور يحسم مصير فيريرا 

في سياق آخر، كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك حقيقة فرضه انضمام إسماعيل يوسف للجهاز الفني للبرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم تمهيدا لرحيله .

وأضاف مرتضي منصور خلال تصريحاته عبر قناة نادي الزمالك:" البعض خرج للحديث عن انضمام إسماعيل يوسف للجهاز الفني لنادي الزمالك وان تلك خطوة لرحيل فيريرا".

وأكمل:" فيريرا سيكمل حتي نهاية عقده ولن يرحل وانضمام إسماعيل يوسف للجهاز جاء برغبة البرتغالي وهو من اختاره ولم نتدخل في ذلك وبالتالي الاقاويل حول رحيل فيريرا هي لهدم النادي أو كرها في إسماعيل".

وأوضح:" فيريرا هو من قدم إسماعيل يوسف للاعبين واخبرهم انه كان معه في الولاية الاولي وحققا معا العديد من الانتصارات لذلك أقول لكارهي نادي الزمالك احترموا نفسكم.

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