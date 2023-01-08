عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدفع بـ 17 طن أرز بمدن دمياط للبيع بسعر 15جنيها للكيلو

ارز مدعم
ارز مدعم

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة بكافة المناطق.

  قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدفع بسيارات محملة بعدد ١٧ طن من الأرز المعبأ الفاخر درجة أولى على الوحدات المحلية بدمياط وفارسكور والروضة وكفر البطيخ لبيعهم بسعر ١٥ جنيها للكيلو .

 وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على الاستمرار فى تلبية احتياجات السوق من الأرز و السلع الأساسية بجميع المناطق للتيسير على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم،  لافتة إلى أنه يتم متابعة تلك المنظومة بشكل دورى.

رئيس هيئة ميناء دمياط يستقبل وفدا من إدارة الجمارك

دمياط التموين مديرية التموين التجارة الداخلية المواطنين محافظ دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة أحد توأمين خلال الاحتفال بالسبوع

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة مليارديرة مصرية للمحاكمة

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

سكتة قلبية.. سبب الوفاة المفاجئة للاعب باريس سان جيرمان السابق مبامي|فيديو

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

مفاجآت تقلب الموازين على الابنة والعشيق في قضية مقتل مشرفة بورسعيد| تفاصيل صادمة

شوبير يعلن انتهاء الأهلي من صفقة جديدة.. وتخوف من رد فعل مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

رئيس هيئة ميناء دمياط يستقبل وفدا من إدارة الجمارك

"عمرو بن العاص" دمياط.. ثاني أقدم مساجد مصر وأفريقيا

ترشيحاتنا

أشيك عربية صيني.. شيري انفي مستعملة بـ 145 ألف جنيه| صور

ليس وديع فقط.. حكاية فنانة شهيرة ومطرب ماتو بسبب عمليات التجميل

الدوري في خطر .. الزمالك يتوعد وكهربا فى ورطة والحل بيد الفيفا

البنك الأهلي يتعادل سلبيا مع أسوان في الدوري

لقطات تحبس الأنفاس .. جبال مكة المكرمة تكتسي باللون الأخضر | شاهد

لا ميدو نافع ولا جاريدو شافع.. الإسماعيلي يسقط أمام الحدود ويتزيل ترتيب الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الشاشات.. مقطع فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بمتجر شهير| فما القصة؟

نشرة المرأة والصحة.. نبتة شهيرة رخيصة الثمن تخفض الوزن وتقي من السرطان وتعالج البروستاتا.. هاجر أحمد بفستان سعره خيالي في برنامج سهرانين

إطلالة جريئة.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها على إنستجرام

4 حركات بيعملها الأجداد| حيل قديمة لعلاج الصداع فورا

فيديو

معلومات صادمة عن فنانة مشهورة نسجت خيوط الذهب على الكعبة

عقار أسيوط المنكوب.. كواليس ليلة الرعب وانتشال سيدة حية بعد اتصالها تليفونيا

متحور يوم القيامة .. مفاجأة تكشفها الصحة عن كورونا الجديد

بعد طرح ذات عائد الـ25%.. عواقب كسر شهادة الاستثمار.. تكسب ولا تخسر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ