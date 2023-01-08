الدفع بـ 17 طن أرز بمدن دمياط للبيع بسعر 15جنيها للكيلو

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الجهود المبذولة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة بكافة المناطق.

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدفع بسيارات محملة بعدد ١٧ طن من الأرز المعبأ الفاخر درجة أولى على الوحدات المحلية بدمياط وفارسكور والروضة وكفر البطيخ لبيعهم بسعر ١٥ جنيها للكيلو .

وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على الاستمرار فى تلبية احتياجات السوق من الأرز و السلع الأساسية بجميع المناطق للتيسير على المواطنين والتخفيف عن كاهلهم، لافتة إلى أنه يتم متابعة تلك المنظومة بشكل دورى.