منتخب الكرة النسائية تحت 20 عاما يستأنف تدريباته الأسبوعية

ينتظم منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا اليوم الأحد في معسكره المفتوح، على ستاد اتحاد الشرطة الرياضي بالعباسية، استعدادًا للارتباطات الدولية المقبلة، بعد تأجيل بطولة شمال أفريقيا.

ويخوض منتخب مصر تدريباته على مدار يومين، منعًا لتعرض اللاعبات للإجهاد أو الإصابة، في ظل استمرار منافسات بطولة الدورى المصري، كما يستغل الجهاز الفني بقيادة عبد الفتاح عباس المعسكر المفتوح لتجهيز اللاعبات بشكل سليم، خاصة بعد إعادة تكوين المنتخب.

واختار عباس قائمة تضم كلًا من هانيا عصام حمودة، حبيبة عماد صبري، مريم طارق محمد، مي محمد العروسي، هاجر وليد عبد الهادي، حبيبة عصام، جوي عماد، هدى عمرو شكري، تانيا مصطفى سويلم، هنا خالد سليمان، فرح هشام المهدي، حبيبة وليد عمر، ندى خالد منصور، مي مجدي شحاتة، ليلى سيف زاهر، نور عبدالواحد السيد، رودينا عبدالرسول يحيى، فرحة الجارحي، كارما نصر، نورهان عاشور، نور نهاد، هنا أبوجبل ونادية أحمد رمضان.