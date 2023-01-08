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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة بمراكز الشرقية لرفع وإزالة الإعلانات غير المرخصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار، أشارت المهندسة عزة متولي، مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إلى أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع، وأسفرت تلك الحملات عن رفع (٥٢) إعلانا مخالفا وبدون ترخيص خلال أسبوع بواقع (٧) إعلانات بمركز ومدينة كفرصقر، و(٤) إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر و(٧) إعلانات بمركز ومدينة أبوكبير. 

كما تم رفع (٧) إعلانات بمركز ومدينة الإبراهيمية و(١٣) إعلانا بمركز ومدينة منيا القمح و(٦) إعلانات بمركز ومدينة ههيا وعدد (٨) إعلانات بمركز ومدينة بلبيس. 

ويأتى هذا فى إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشيا مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مدن المحافظة .

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أكد محافظ الشرقية، أن الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين ووفقا للضوابط والتنظيم الذى تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع  الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالاعلانات.

الشرقية مياة الشرب محافظ الشرقية مدينة بلبيس منيا القمح الاعلانات

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