قرار عاجل لمجلس إدارة الإسماعيلي بعد تدهور نتائج فريق الكرة بالدوري

أكد الإعلامي هاني حتحوت، أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي يتجه للتقدم باستقالة جماعية، بسبب الأزمة التي يعيشها الدراويش وتدهور نتائج الفريق الأول لكرة القدم بالدوري الممتاز ومعاناته من ظروف صعبة.

وكتب حتحوت عبر “تويتر”: “اتجاه في الإسماعيلي لاستقالة جماعية لمجلس الإدارة”.

حتحوت

انتزع الفريق الكروي الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود فوزا غاليا على نادي الإسماعيلي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من فعاليات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز الهدف الأول لحرس الحدود اللاعب مصطفى زيكو في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول قبل أن يٌضيف الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وبهذه النتيجة رفع نادي حرس الحدود رصيده عند النقطة 10 في المرتبة الخامسة عشر بالتساوي مع الثنائي إنبي وسموحة السكندري بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 7 في المرتبة الأخيرة ، ليواصل الدراويش نتائجه السيئة هذا الموسم، ويتلقى الفريق الهزيمة الثانية له تحت قيادة مدربه أحمد حسام ميدو الذي تولى المهمة خلفا لجاريدو المدرب السابق.