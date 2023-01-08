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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تعليق الدراسة في محافظة الطائف بسبب الأحوال الجوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد، تعليق الدراسة في محافظة الطائف بسبب سوء الأحوال الجوية التي تضرب جميع مناطق المملكة.

ونشر حساب إمارة مكة المكرمة بيانًا قال فيه: "تقرر استمرار الدراسة عن بعد يوم غد الاثنين في تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا وستكون الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي".

في الوقت نفسه، قررت إدارة الليث التعليمية تعليق الدراسة يوم غد الاثنين، حيث قالت في بيان لها: "تعليق الدراسة يوم غدٍ الاثنين للطلبة ولمنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لها تعليميًا في محافظتي الليث وأضم وستكون الدراسة عن بُـعد عبر منصة مدرستي".

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حالة الطقس

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية عدة تنبيهات بشأن حالة الطقس مشيرًا إلى أن مناطق الرياض، المدينة المنورة، تبوك، ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ولفت المركز الوطني للأرصاد، إلى حالة الطقس في منطقة الرياض التي تشمل الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، شقراء، بأنها ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وتحدث المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة، الحناكية، المهد بأنها ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى حالة الطقس في تبوك بأنها ستشهد أمطارًا خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتدنٍ في مدى الرؤية.

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وتوقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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