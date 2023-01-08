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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

السفير الأردني بالقاهرة يزور المعرض العربي للأسر المنتجة بقصر القبة.. صور

صدى البلد

زار السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة المعرض العربى للأسر المنتجة " بيت العرب " الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ويقام تحت رعاية رئيس الجمهورية في قصر القبة.

وعبر السفير الأردني عن سعادته بالتواجد في المعرض الذى يقام تحت اسم "بيت العرب"، وما يتضمنه من تنوع ينم عن الجهد المصرى فى الحفاظ على هذا التنوع ودعم الأسر المنتجة خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة.

وقال السفير الأردني إن المملكة الأردنية الهاشمية هى ضيف شرف المعرض، مقدما الشكر للحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعى على هذه المبادرة.

وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الدولتين الشقيقتين، مشيرا إلى أن مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية في المعرض هي مشاركة مهمة ومتنوعة وقد لمس لدى المشاركين الأردنيين تقديرهم  للدعم الذى قدم لهم من  قبل الحكومة المصرية.

وأضاف أنه يأمل أن يقام هذا المعرض سنويا لما له من أهمية فى تبادل الخبرات والإطلاع على تجارب الآخرين، مشيرا إلى أن الأسر المنتجة تحتاج لدعم القطاع الحكومى والخاص نظرا لدورها فى زيادة دخل الأسر والحد من البطالة.

ودعا إلى ضرورة العمل على انسياب التجارب بين المجتمعات فى الأقطار العربية ودعم دخول المنتجات بين الأشقاء العرب والاستفادة من إقامة هذه المعارض.

وتفقد السفير الاردنى خلال زيارته  أجنحة المعرض وجناح المملكة الأردنية الهاشمية، مبديا إعجابه بمشغولاتهم اليدوية ومنتجات البحر الميت، و أثنى على المعروضات، مشيدا بما تتميز به من جودة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المعرض الذي يقام على مساحة 4000 متر بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة حتي ١١ يناير الجاري، ويفتح المعرض أبوابه مجانا للجمهور من الساعة ١٠ صباحا حتي ١٠ مساء من بوابة رقم (١) بقصر القبة، وكافة المعلومات الخاصة بالمعرض متاحة علي موقع um-in.com والموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وحسابات وزارة التضامن الاجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد مشاركة 13 دولة عربية متضمن ضيف الشرف المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ويبلغ عدد عدد الأسر المنتجة المشاركة في المعرض حوالي 150 أسرة  منتجة موزعة كالتالي 70 أسرة مصرية، و80 أسرة من الدول العربية.

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