استمرار غياب أحمد فتوح وعبد الله جمعة عن مران الزمالك

شهد مران الفريق الأول لنادي الزمالك، غياب أحمد فتوح لاعب الفريق، لليوم الثاني على التوالي، في ظل الازمة، التي نشبت بينه وبين رئيس النادي خلال الفترة الماضية.

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه علي فيسبوك "غياب أحمد فتوح وعبد الله جمعة عن تدريبات الزمالك لليوم الثاني"



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 25 نقطة، ويتصدر الأهلي الترتيب بفارق 5 نقاط، عن الزمالك وفيوتشر الوصيف بفارق نقطة واحدة.

