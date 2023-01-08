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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأولمبية تقرر إيقاف حكم دولي للملاكمة لمدة 4 سنوات.. مستند

صدى البلد

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، إيقاف ناصر حسن عبد اللاهى عبد المجيد الحكم الدولي بالاتحاد المصرى للملاكمة وعضو مجلس إدارة نادى النوبى بالاسكندريه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه مصرى لاغير.

وجاء خطاب اللجنة الأولمبية المصرية إلى الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز غنيم رئيس الإتحاد كالتالي :-

تحية طيبة وبعد، "بالإشارة إلى الشكوى الواردة من رئيس الاتحاد المصرى للملاكمة الدكتور محمد عبد العزيز غنيم للجنة الأولمبية المصرية ضد ناصر حسن عبد اللاهي بسبب إهانته وقذفه بواسطة شكوى رسمية تقدم بها وتضمنت وقائع إن صحت من شأنها التحقير منه والحط من كرامته .

وتم تحويل الموضوع إلى لجنة التحقيق بلجنة القيم باللجنة الأولمبية المصرية التي تصدت للتحقيق في هذا الشأن وبعد سؤال كافة الأطراف انتهت اللجنة إلى الرأي القانوني لإثبات الواقعة فى حق المشكو فى حقه والتأكد من صحتها وقيامه بإهانة وقذف رئيس الاتحاد المصرى للملاكمة.

وبناء عليه تم عرض الموضوع على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية باجتماعه رقم 5 بتاريخ 2022/12/13 ، ووافق المجلس بالإجماع على توقيع الحد الأقصى للعقوبة الموقعة على المذكور طبقاً للمادة (9) من مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم لتصبح كالتالي :

إيقاف ناصر حسن عبد اللاهى عبد المجيد الحكم الدولي بالاتحاد المصرى للملاكمة وعضو مجلس إدارة نادى النوبى بالاسكندريه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه مصرى لاغير، لذا برجاء التكرم بالعلم واتخاذ اللازم نحو تنفيذ العقوبة فيما يخص النادي النوبي بالاسكندرية.

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