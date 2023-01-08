فتوح يغيب لليوم الثاني عن مران الزمالك ويرفض الخضوع لاختبار المنشطات

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن غياب أحمد فتوح، وعبد الله جمعة، ظهيري الأبيض عن مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري المقبل في الدوري.

وأوضح المصدر، أن “فتوح” غاب عن التدريب لليوم الثاني على التوالي، في حين غاب عبد الله جمعة، عن مران اليوم بعدما تواجد في تدريب الأمس.

وأشار المصدر، إلى أن الثنائي يرفضان الخضوع لتحليل المنشطات عقب رفضهما خوض مباراة الداخلية السابقة في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

وشهدت هذه الفقرة تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب، بجانب أمور فنية أخرى تحت إشراف البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

وقام دانيال جونزاليس محلل الأداء بمتابعة هذه الفقرة وتدوين كافة الملاحظات والتفاصيل وفقا لتعليمات المدير الفني.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، على منح اللاعبين تعليمات فنية بشكل مستمر أثناء الفقرة الخططية، فيما يخص التحركات والتمركز داخل الملعب، بجانب أدوار فنية أخرى.

أدى عمر جابر الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خاصة بالكرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمواجهة الاتحاد المقبلة.

وخاض عمر جابر الحصة التأهيلية والبدنية بشكل طبيعي مع زملائه في بداية المران، قبل أن يخوض بعدها التدريبات بشكل منفرد وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق.

ويؤدي عمر جابر خلال الفترة الحالية برنامجا تدريبيا خاصا لتجهيزه بالشكل المناسب للمشاركة بشكل كامل في التدريبات للفريق الأبيض ، عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية وأبعدته عن المشاركة في المباريات مؤخرا .