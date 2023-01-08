وكيل صحة الشرقية: الانتهاء من تطوير وحدة طب الأسرة بالقصبي شرق

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال تسليم عدد من المنشآت الصحية بعد الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بمركز ومدينة صان الحجر.

وشملت هذه المشروعات، وحدات (عبد العزيز إمام، الإتحاد، وكيل النيابة، القصبي شرق)، بالإضافة لوحدة طب الأسرة بتانيس التي تم تأجيل استلامها لحين الإنتهاء من توصيل خط مياه من الخط الرئيسي بالقرية.

وجرى التسليم في حضور لجنة مشكلة من "الدكتور أحمد اسماعيل منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفريق فني من المديرية، والدكتور محمد البرادعي مدير الإدارة الصحية بصان الحجر"، وممثلين عن الشعبة الهندسية للقوات المسلحة بالجيش الثاني الميداني المنفذة للأعمال.

وقام وكيل الوزارة بتفقد وحدة طب الأسرة بالقصبي شرق، حيث تم معاينة المبنى بعد الإنتهاء من أعمال رفع الكفاءة له، وبلوغ نسبة الإنجاز ١٠٠%، وأشرف وكيل الوزارة على الاستلام النهائي للوحدة، والتشغيل التجريبي للمرافق الخاصة بها، وفرشها بالتجهيزات الطبية والغير طبية، موجها بسرعة تشغيل الوحدة وإعادة تقديم الخدمة الطبية من خلالها.