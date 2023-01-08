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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل صحة الشرقية: الانتهاء من تطوير وحدة طب الأسرة بالقصبي شرق

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال تسليم عدد من المنشآت الصحية بعد الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بمركز ومدينة صان الحجر.

 وشملت هذه المشروعات، وحدات (عبد العزيز إمام، الإتحاد، وكيل النيابة، القصبي شرق)، بالإضافة لوحدة طب الأسرة بتانيس التي تم تأجيل استلامها لحين الإنتهاء من توصيل خط مياه من الخط الرئيسي بالقرية.

وجرى التسليم في حضور لجنة مشكلة من "الدكتور أحمد اسماعيل منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفريق فني من المديرية، والدكتور محمد البرادعي مدير الإدارة الصحية بصان الحجر"، وممثلين عن الشعبة الهندسية للقوات المسلحة بالجيش الثاني الميداني المنفذة للأعمال.

وكيل صحة الشرقية يشرف على استلام المنشآت الطبية بصان الحجر عقب انتهاء أعمال التطوير

وقام وكيل الوزارة بتفقد وحدة طب الأسرة بالقصبي شرق، حيث تم معاينة المبنى بعد الإنتهاء من أعمال رفع الكفاءة له، وبلوغ نسبة الإنجاز ١٠٠%، وأشرف وكيل الوزارة على الاستلام النهائي للوحدة، والتشغيل التجريبي للمرافق الخاصة بها، وفرشها بالتجهيزات الطبية والغير طبية، موجها بسرعة تشغيل الوحدة وإعادة تقديم الخدمة الطبية من خلالها.

الشرقية وزارة الصحة حياة كريمة المبادرة الرئاسية وكيل صحة الشرقية

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